El Ayuntamiento de La Bañeza impulsa la renovación total del alumbrado público con tecnología LED El cambio se da con el objetivo de reducir el gasto energético y contribuir activamente a la sostenibilidad medioambiental.

Leonoticias León Martes, 11 de noviembre 2025, 09:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su compromiso por mejorar las condiciones lumínicas y optimizar los servicios básicos de la ciudad. En esta línea, el consistorio mantiene su firme apuesta por la eficiencia energética mediante la sustitución de las luminarias actuales por tecnología LED, con el objetivo de reducir el gasto energético y contribuir activamente a la sostenibilidad medioambiental.

La inversión total prevista asciende a 796.783,54 euros, destinada a completar el cambio de todas las luminarias restantes en la ciudad. Gracias a este proyecto, La Bañeza se situará entre las primeras poblaciones de la provincia de León en alcanzar la renovación total de su alumbrado público con tecnología LED.

Las nuevas luminarias proporcionarán una mayor eficiencia energética, un menor consumo eléctrico y una mejora significativa en la calidad de la iluminación urbana, reforzando así la seguridad y el bienestar de los vecinos.

Está previsto que los trabajos de instalación comiencen entre finales de este año y principios del próximo, marcando un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de ciudad más eficiente, moderna y respetuosa con el medio ambiente.

Temas

La Bañeza