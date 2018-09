Dos mellizas de 2 años y su hermana de 3, entre las víctimas del asesinato en una casa en Australia Una mujer deposita una flor frente a la casa de las víctimas. / Efe La madre y la abuela de las menores también fueron asesinadas EFE Sídney Lunes, 10 septiembre 2018, 07:59

La Policía australiana reveló hoy que los cinco muertos descubiertos el domingo a las afueras de Perth, en el oeste del país, son dos mellizas de dos años, su hermana de tres y medio, además de la madre y la abuela de las menores, informaron medios locales.

Los cadáveres, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron hallados en el suburbio de Bedford después de que un hombre de 20 años se entregara a las autoridades. El joven, cuya relación con las víctimas no ha sido hecha pública, se encuentra detenido pero «hasta el momento no se han formulado cargos», dijo un portavoz policial a la cadena local de radio ABC.

Los detectives de la unidad de homicidios buscan pistas en la vivienda donde se hallaron los cuerpos para determinar cuándo ocurrieron los hechos y otros detalles que esclarezcan este crimen.

Arriba, el traslado de uno de los cuerpos. Abajo, imágenes de varios agentes. / Agencias

Se trata del tercer asesinato de este tipo en lo que va de año en Australia Occidental, cuya capital es Perth. En julio un joven de 19 años fue acusado por el presunto asesinato de su madre y sus hermanos de 15 y 8 años, mientras que en mayo un hombre de 61 años disparó contra su mujer, su hija y tres nietos en una granja en Osmington, en el suroeste de este estado. Este último crimen es considerado como la peor matanza con armas de fuego en Australia desde la masacre de Porth Artur, en 1996, en la que murieron 35 personas.