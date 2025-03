Terelu Campos y Makoke, duelo de reproches

Joaquina Dueñas Miércoles, 12 de marzo 2025, 13:18 Comenta Compartir

Durante años fueron grandes amigas, pero varias diferencias terminaron por distanciarlas. Su reencuentro en 'Supervivientes' parecía haberles devuelto la buena sintonía. Sin embargo, las chispas entre Terelu Campos y Makoke han acabado por saltar. Todo comenzaba con una conversación de lo más calmada en la que la exmujer de Kiko Matamoros animaba a la hermana de Carmen Borrego a seguir con su aventura en Honduras, pero pronto se tornaba la conversación hacia reproches mutuos.

La ex de Matamoros preguntaba: «¿Tú crees que tú te has portado bien conmigo en momentos duros de mi vida?». «Yo, de puta madre. Te he apoyado en lo que yo he creído y he pensado que me parecía lo más justo», se defendía la hija de María Teresa Campos sin terminar de convencer a Makoke, que le afeaba no haber sido invitada a su cumpleaños.

«Las Campos tenemos siempre una obligación con todo el mundo. Si haces un cumpleaños y se te olvida alguien, estás muerta. A nosotras nos da igual», ironizaba entonces Terelu. Lejos de achantarse, Makoke respondía: «No te vengas arriba porque las Campos, las Campos. Me da exactamente igual. He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado, no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura», le reprochaba.

Entonces, Terelu decidía dar la estocada final recordándole su enfrentamiento televisivo con Alejandra Rubio: «Yo antes de tocar a Anita, me inmolo. Tú fuiste así (a machete). Que te vio todo cristo», zanjaba, pidiendo que la trasladaran a otra playa.