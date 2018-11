Techi desvela que estuvo saliendo con el novio de Paula Echevarría La exconcursante de 'GH', que acaba de confesar que se quedó embarazada dentro del concurso, revela ahora el nombre de uno de los futbolistas con los que ha tenido un 'affaire' E.N. Miércoles, 14 noviembre 2018, 13:03

Parece que Techi no dijo el sábado en el 'Deluxe' todo lo que hubiera querido. Tras someterse al polígrafo y esclarecer todas las dudas surgidas a raíz de su paso por 'Gran Hermano VIP' y, sobretodo, su polémica relación con Omar Montes, novio de Chabelita, confirmándose que se quedó embarazada durante su estancia en la casa de Guadalix, ahora la expareja de Kiko Rivera ha desvelado en 'Sálvame' el nombre de uno de los futbolistas con los que ha tenido un 'affaire' y no es ni manos ni menos que... ¡el novio de Paula Echevarría!

«Con uno me mojo, porque ha sido de tiempo, con el de Pau, con el de Paula», anunciaba haciendo referencia a Miguel Torres. «Era un gran amigo porque estuvo conmigo cuando tuve un accidente y luego he estado meses con él, 6, 7, 8...». «Fueron dos etapas, lo puedo contar así porque con él he estado tiempo, los demás... coloreado. Estuve con el cuando él estaba en el primer equipo y yo tenía 22 años y luego cuando estaba en el otro equipo antes de estar con esta persona y la anterior pareja», ha explicado la exconcursante de 'GH VIP'.