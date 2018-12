Sofía Suescun: «Cualquier hombre y mujer querría tener algo conmigo» «Kiko me encanta como amigo y es normal que diga eso porque es lo que quieren miles de españoles en el mundo» E.N. Lunes, 3 diciembre 2018, 13:15

Sofía Suescun ha querido zanjar su polémica relación con Kiko Matamoros. «Kiko me encanta como amigo y es normal que diga eso porque es lo que quieren miles de españoles en el mundo», dijo la ex gran hermana en el programa 'Ya es mediodía'. En 'Sálvame' también ha dicho: «Soy espectacular y cualquier hombre y mujer querría tener algo conmigo», asegurando que «el hombre de mi vida no cumple los requisitos de Kiko».