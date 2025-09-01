leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Ramos a su llegada al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla. EFE

Sergio Ramos debuta como cantante con 'Cibeles', un tema emotivo sobre su despedida del Real Madrid

El defensa sevillano lanza su primer sencillo en solitario que versiona su salida del club blanco tras 16 temporadas, acompañado de un videoclip que rememora sus grandes momentos como madridista

Miguel G. Casallo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:38

Sergio Ramos ha sorprendido este fin de semana al lanzar su primera canción en solitario, titulada 'Cibeles', en la que relata con emotividad y cierta carga de desencanto cómo vivió su salida del Real Madrid en 2021, después de 16 años defendiendo la camiseta blanca.

El tema salió a la luz el domingo 31 de agosto, alrededor de las 19:00 horas en España. A lo largo del videoclip, que acompaña este lanzamiento, se suceden imágenes de sus mejores gestas como madridista junto a escenas de la icónica fuente de la Cibeles, símbolo de triunfo y celebración del club.

Musicalmente, 'Cibeles' arranca como una balada íntima para luego transformarse en una mezcla de ritmos urbanos como el reguetón y flamnco, géneros que ya había explorado el central en otras ocasiones.

En la letra, el ahora jugador del Monterrey expresa: «Yo nunca quise irme. Tú me pediste que vuele… Te puse corona, tú me pusiste alas… Un partido dura 90′, y te di 93 más de la cuenta». Además, utiliza el tema como una forma de mostrar lo que le dolió su manera de marcharse: «Te olvidaste de mí, me dejaste de lado, sin poder decidir… Volvería encantado, una vez y hasta mil».

Visualmente, 'Cibeles' no pasa desapercibida. El videoclip ha sido producido por Little Spain, la productora detrás de varios videoclips de C. Tangana y ganadora de premios Goya (por el documental La guitarra flamenca) y Cannes Lions por su trabajo audiovisual. La pieza audiovisual mezcla imágenes históricas de Ramos en el Real Madrid con el símbolo del madridismo: la Plaza y fuente de Cibeles, cerrando el círculo entre su trayectoria y su legado blanco

En sus redes sociales, Ramos comentó que la música siempre ha sido parte de su vida, aunque sus compromisos profesionales no le permitían volcarse por completo; no obstante, ya tiene en marcha nuevos temas, solistas y colaboraciones, que irá presentando a lo largo del año.

No es su primera experiencia artística: en 2012 debutó junto al cantaor Canelita, en 2016 participó en el himno de la Eurocopa junto a Niña Pastori, colaboró en 2018 con Demarco Flamenco y en 2023 con Los Yakis; y en 2018 también publicó el tema en solitario llamado «SR4», haciendo alusión a su emblemático dorsal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  2. 2 Un choque en la AP-66 en León se salda con dos heridos
  3. 3 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  4. 4 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  5. 5 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap
  6. 6 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  7. 7 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»
  8. 8 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  9. 9 Se inician las comparecencias de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo
  10. 10 De Ponferrada a Miami, el salto internacional de la DJ berciana Jennifer Cach

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sergio Ramos debuta como cantante con 'Cibeles', un tema emotivo sobre su despedida del Real Madrid

Sergio Ramos debuta como cantante con &#039;Cibeles&#039;, un tema emotivo sobre su despedida del Real Madrid