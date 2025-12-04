El rey emérito frente a su pasado

Joaquina Dueñas Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Coincidiendo con la salida a la venta en España de las memorias del rey Juan Carlos I, 'Reconciliación', han visto la luz unos nuevos audios con conversaciones del monarca con Bárbara Rey. Mientras el emérito escribe que «nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias. Sigo muy apegado a mi mujer, que conserva toda mi admiración y todo mi afecto», su voz del pasado viene a subrayar esas «desavenencias».

Ha sido el programa de Telecinco 'El precio de la Corona' el que ha desvelado estas nuevas conversaciones íntimas que don Juan Carlos habría tenido su entonces amante, Bárbara Rey. El monarca habla de una reina Sofía «un poquito cabreada porque no le hago caso», a pesar de haber confesado que su matrimonio lleva años roto, concretamente desde el nacimiento del príncipe Felipe en 1968. «No se acostumbra porque su mentalidad no evoluciona. Se cree que algún día volverá a ser como antes. El otro día se lo dije: 'Esto no vuelve'», se escucha.

El padre de Felipe VI reconoce que, con sus hijos adultos, ya no esconde sus diferencias matrimoniales, incluso habla de una discusión en un barco en presencia de su primogénita, la infanta Elena: «Yo ya no me corto un pelo delante de Elena. Se lo dije. Que se entere Elena...con treinta años». «Hasta las doncellas de la reina lo deben de saber, porque claro, lo ven», señala. «A veces me habla en inglés y yo paso. Le digo: '¿En qué puñetas me hablas?', detalla.

Las grabaciones reflejan incluso la intención de la reina Sofía de abandonar: «¡Pues si yo me fuera de este país, veríamos cuánto durarías!», se escucha la voz del rey recordando la amenaza de su mujer que le habría pedido una salida. «Me dice el otro día, 'pues dame de ese dinerito que tienes tú por ahí, para hacerme una casa. Ponme una casa, que yo estoy harta de vivir aquí, en la Zarzuela'», pronuncia.

Un crudo retrato de un matrimonio que solo permanecía unido como institución y una situación muy diferente a la que refleja en sus memorias en las que apela de manera cariñosa a su mujer llamándola «Sofi» y lamenta que no le visite en Abu Dabi, aunque comprende que no lo hace para «no complicar» el reinado a su hijo. «Sigo muy unido a mi mujer, que conserva toda mi admiración y mi afecto. No hay nadie igual a ella en mi vida y así seguirá siendo, aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi marcha de España», expresa en el texto escrito por Laurence Debray.

La autora ha visitado nuestro país con motivo del lanzamiento de su obra y ha contado con el respaldo de la infanta Elena durante la presentación. Junto a ella, sus primas, María Zurita y Simoneta Gómez Acebo, han querido ofrecer su apoyo al monarca. «Me parece maravilloso que cuente su historia y su verdad«, ha dicho la hija de Margarita de Borbón que valora la vida de su tío como «una historia fascinante».