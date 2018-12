Quentin Tarantino se enfrenta a dos ladrones Los asaltantes robaron joyas y varios objetos de valor el pasado domingo en su vivienda de Los Ángeles LEONOTICIAS León Miércoles, 19 diciembre 2018, 17:52

Dos delincuentes forzaron una de las ventanas de la vivienda que el director Quentin Tarantino tiene en Los Ángeles y entraron la medianoche deldomingo mientras que él y su mujer, la modelo Daniella Pick, se encontraban descansando, según ha informado 'TMZ'.

Al oír unos ruidos, el director cinematográfico no dudó en enfrentarse a los dos ladrones, aunque no sirvió de mucho. Consiguieron su propósito. La pareja de delincuentes se llevó joyas y varios objetos de valor, aunque tanto Quentin como su esposa no sufieron daño alguno.

Por el momento, la Policía no ha dado más datos sobre el incidente. Está investigando los vídeos de vigilancia y recogiendo testimonios de los vecinos a la espera de poder encontrar a los culpables del robo.