leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paris Jackson EP

Paris Jackson revela las consecuencias físicas que le han dejado las drogas

La hija de Michael Jackson ha contado que tiene el tabique de la nariz perforado

Joaquina Dueñas

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Paris Jackson ha elegido las redes sociales para contar a sus seguidores una de las consecuencias físicas que le ha dejado el consumo de drogas. La hija de Michael Jackson ha publicado un vídeo en el que ha contado que tiene el tabique de la nariz perforado y no ha dudado en iluminarlo con una linterna para mostrar el agujero. «Tengo un ruido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Y eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado», ha relatado señalando el pequeño agujero en su tabique.

Paris ha señalado que se debe a lo que sus seguidores podían imaginar. «No se droguen, niños», ha recomendado, al tiempo que ha asegurado que el consumo «arruinó mi vida». Esta no es la primera vez que la modelo habla abiertamente de sus adicciones. En enero de este año contó que llevaba cinco años sobria con una rotunda afirmación: «Hola, soy PK (Paris Katherine) y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo 5 años sin consumir drogas ni alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarse corto. La gratitud apenas lo describe. Gracias a estar sobria, puedo sonreír hoy».

En esa misma línea de sinceridad, en 2017 ya había desvelado que algunos de sus tatuajes ocultan marcas de consumo y cicatrices de autolesiones y que había intentado suicidarse «varias veces». «Ahora puedo hacer música. Puedo disfrutar del amor por mis perros y mi gato. Puedo sentir el desamor plenamente. Puedo llorar. Puedo reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Siento el sol en mi piel y lo noto cálido. He descubierto que la vida sigue, esté sobria o no, pero ahora puedo estar presente», se felicitó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre tras varios días sin señales de vida en su vivienda en El Ejido
  2. 2 Un coche arde de forma espontánea en plena calle en Trobajo y termina completamente calcinado
  3. 3 El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano
  4. 4 Tres asturianos detenidos por el robo de cableado de cobre en un pueblo de León
  5. 5 La casa con patio en un pueblo leonés que se vende por solo 10.000 euros en Wallapop
  6. 6 El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural
  7. 7 Fratricidio en Ponferrada: muere tras ser apuñalado por su hermano en una reyerta
  8. 8 La leonesa «inocente» que pasó por la cárcel y fue indultada en Semana Santa: «Vivió una odisea enorme»
  9. 9 Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas
  10. 10 Tres heridos en dos accidentes con dos vehículos, una moto y un jabalí implicados en pueblos de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Paris Jackson revela las consecuencias físicas que le han dejado las drogas

Paris Jackson revela las consecuencias físicas que le han dejado las drogas