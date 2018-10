Nicolas Cage, acusado de abuso sexual Una joven estadounidense afirma que la estrella de Hollywood se sobrepasó con ella en el festival de cine de Viena el pasado mes de septiembre EL NORTE Viernes, 5 octubre 2018, 13:46

Nicolas Cage está atravesando unos momentos un tanto complicados. Si hace unos días reliazara unas declaraciones polémicas, ahora, Vickie Park, una joven estadounidense ha asegurado que el actor de 54 años de edad abuso de ella sexualmente, el año pasado durante la celebración del festival de cine de Viena.

La joven que no ha denunciado los hechos, sí ha decidido tomar medidas contra la ex mujer del intérprete, Alice Kim, según recoge 'The Blast'. Park ha solicitado una orden de alejamiento contra la que fue la mujer de Cage más de una década y comparte un hijo en común: Kal-El Cage, por acoso en las redes sociales.

La expareja no han tardado en desmentir los que consideran «absurdas alegaciones». Lo cierto es que el juez ha denegado la medida, aunque a finales de este mes habrá otra vista que podría cambiar la decisión, tal y como recoge ABC.

En su polémica entrevista a 'The Guardian', Nicolas Cage hablaba de que a sus anteriores esposas, Patricia Arquette y Lisa Marie Presley, no las consideraba «parte del archivo». Para él, Alice Kim fue la única: «El verdadero matrimonio para mí fueron los 14 años que pasé con Alice y el hijo que tenemos en común».

En esa misma entrevista dejó claro que si no tuviese trabajo podría llegar a ser muy autodestructivo: «Me sentaría en cualquier bar, pediría dos botellas de vino tinto y desaparecería. Y no quiero ser ese tipo de persona, así que tengo que trabajar».