Muere Margarita Seisdedos

Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mí, mamá, desde que nací hasta tu último aliento». No es la letra de la nueva balada de Yurena, la artista antes conocida como Tamara, y luego como Ámbar. Son las sentidas palabras de despedida que María del Mar Cuena Seisdedos (Santurtzi, 49 años) ha dedicado a Margarita Seisdedos, su madre, la 'madre coraje' que la acompañó por todos los platós ('Tómbola', 'Crónicas Marcianas'...), la que la esperaba pacientemente entre bambalinas mientras concedía entrevistas a los programas del corazón, la que le apoyaba incluso desde la distancia en 'realities' como 'Supervivientes 2016', uno de sus últimos trabajos, junto con 'GH Duo', que reverdecieron la fama de su 'niña'.

Margarita Seisdedos, nacida en 1928 en Villarino de los Aires, provincia de Salamanca, murió en la madrugada de ayer a los 91 años en un hospital madrileño. La mujer sufría desde hace tiempo alzhéimer y párkinson y su estado de salud había empeorado en las últimas semanas. Su hija, siempre muy pendiente de ella (como hizo su progenitora en los momentos más estelares de la artista), llevaba varios meses entrando y saliendo del hospital, como ella misma ha contado en sus redes sociales. Solo hace tres días publicaba en su cuenta de Twitter una fotografía de la mano de su madre con la pulsera con la que identifican a los pacientes en los centros hospitalarios y este mensaje: «Casi dos meses en el hospital ya... Te amo tanto mamá, daría mi vida por ti si fuera necesario. Me fallan las fuerzas, pero a tu lado siempre!!! Mamá, te quiero».

Ampliar El bolsazo que propinó a un tipo que las abordó en la calle. El Norte

Y lo cierto es que madre e hija han sido inseparables, regalando episodios épicos que se han quedado grabados en el recuerdo de muchos telespectadores. Especial juego dieron aquellos bolsazos que la mediática madre propinó a un individuo cuando caminaba del brazo de su hija por una calle de Madrid. El tipo, que se hacía llamar Arlequín, irrumpió en pleno paseo de la pareja con un ramo de flores que trataba de entregar a Tamara (como se hacía llamar por entonces). Luego se supo que la madre, siempre dispuesta a defender a su hija con uñas y dientes, llevaba dos bolsos, uno de ellos con un ladrillo dentro, con el que sacudió al tal Arlequín. ¡Menuda era!

La Seisdedos, como la conocían en los programas rosas, supo sacar partido de su sobrevenida fama convirtiéndose en otro personaje de la farándula televisiva y en carne de chascarrillo. Pero seguía siendo temible cuando de lo que se trataba era de proteger a su adorada niña de los ataques y críticas de los tertulianos más corrosivos, cuando no de los ex, como aquel peluquero llamado Juan Miguel con el que Tamara había iniciado una relación tras conocerle en 'Hotel Glam', un concurso de famosos que T5 emitió en 2003. La cosa no salió bien y Margarita y el peluquero se tiraron los trastos a la cabeza en pleno plató. «Eres repugnante, das asco, eres un borrego», le espetó.

Tamara se dio a conocer en el año 2000 y su extraña vida sentimental, unida a un peculiar estilo artístico, la llevaron en volandas a los platós y a la fama. Se consagró con la canción 'No cambié', con la que lideró las listas de ventas del país. E incluso entonces, su madre era quien más le importaba, la única que nunca le fallaba, la número uno en su vida.