Manuela Carmena se estrena como 'instagramer' La alcaldesa de Madrid publica una imagen preparando magdalenas en la cocina de su casa E.N. Martes, 4 diciembre 2018, 13:30

Manuela Carmena se estrena como 'instagramer' en la cocina de su casa, la misma donde el pasado 22 de noviembre presentó su nuevo partido, Más Madrid.

Con un delantal floreado y una gran sonrisa, Carmena muestra cómo hace magdalenas. «Buenas tardes, madrileños y madrileñas, me han insistido en que muchos de vosotros y vosotras estáis por aquí, en Instagram. Espero que me acojáis bien, mi equipo me echará una mano para teneros al día. Aprovechando este domingo, y el poco tiempo libre, he podido hacer magdalenas y este ha sido el resultado», comienza en su primera publicación en la red social.