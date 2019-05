Malú y Rivera asistirán a la boda de Melendi Albert Rivera y Malú. / E. C. Darán un paso más en su relación acudiendo juntos al enlace del asturiano en El Escorial el 7 de septiembre | Hasta ahora, los encuentros de la pareja más mediática del momento tienen lugar en sus domicilios o en casas de amigos LEONOTICIAS León Jueves, 23 mayo 2019, 12:05

La foto más esperada por el mundo del 'cuore' podría ver la luz el próximo 7 de septiembre, la fecha elegida por la cantante Malú y el líder de Ciudadanos,Albert Rivera, para oficializar su amor y acudir como pareja al enlace de Melendi con la bailarina argentina Julia Nakamatsu en la localidad madrileña de El Escorial.

Al parecer, la sobrina de Paco de Lucía ya ha confirmado la asistencia a la boda del asturiano, uno de sus grandes amigos y que ha compartido con ella escenarios, confidencias y platós de televisión como el de 'La Voz', donde ambos fueron 'coaches'. Y lo hará acompañada por el político de la formación naranja, con quien sale desde el pasado mes de diciembre. Un romance que surgió después de que Rivera rompiese en noviembre con su novia durante los últimos cuatro años: la azafata Beatriz Tajuelo.

Hasta ahora, la pareja más mediática del momento ha sido de lo más discreta, evitando las salidas públicas para no dejar constancia gráfica de su noviazgo y quedando siempre en sus propios domicilios o en residencias de amigos íntimos, así que lo más cerca que ha podido vérseles fue cuando la cantante entró en su coche al garaje del político y fue captada por las cámaras.

La cantante y el político podrían disfrutar de sus vacaciones de verano en la costa de Portugal

Pero todo podría cambiar después de las elecciones de este domingo, porque, según ha transcendido, Malú y Rivera tienen también previsto realizar una escapada vacacional a Portugal, uno de los destinos preferidos del catalán. Posiblemente, a las paradisíacas costas de Troia y Comporta, destinos de moda y donde Rivera, hombre de rutinas y hábitos bien asentados, ha disfrutado también de periodos de asueto con sus anteriores parejas.

Serán días de pasión y relax antes de que los enamorados emprendan el camino del altar. Pero no el propio, sino el de Melendi, que también ha decidido ir un poco más allá con la madre de sus dos hijas pequeñas, Lola (nacida hace tres años) y Abril (que vino al mundo el pasado mes de febrero), porque el cantante tiene otros dos vástagos más: Carlota (de trece años y nacida de su relación con Miriam Martínez) y Marco (de ocho y nacido de su relación con Dámaris Abad, 'La Dama'), que se convertirán en dos de los invitados con más protagonismo del enlace.

Será el próximo 7 de septiembre cuando el asturiano se una legalmente a Julia Nakamatsu tras cinco años de relación. Una boda que ya ha generado mucha expectación, porque el cantante tiene previsto ofrecer a sus invitados varias sorpresas, con conciertos de distintos artistas cuyos nombres, de momento, también se han mantenido en secreto, pero entre los que suena Alejandro Sanz.

Fue precisamente en casa de Sanz donde la relación entre Rivera y Malú dio sus primeros pasos. Así que los asistentes al que promete ser uno de los enlaces del año disfrutarán de una velada de lo más musical en la que puede que incluso la madrileña se arranque con alguno de los temas que la han hecho famosa, como ese 'Aprendiz' compuesto también por el almeriense.

Así que todo encaja para esta pareja que ya no quiere ni puede ocultar su felicidad. «Ha sido un año de cambios, en lo político y en lo personal. Dejé una relación de cuatro años y he empezado otra. Soy muy feliz», ha dicho él. «Me están pasando cosas muy bonitas. Me siento con las ganas de deciros que estoy bien, feliz», ha confesado ella. Solo falta la foto. Y quizá el beso.