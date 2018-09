Justin Bieber, aún soltero, canta al Palacio de Buckingham Justin Bieber canta frente al Palacio de Buckingham. / Bekia Su pareja, Hailey Baldwin, ha desmentido a su tío asegurando que ella y el cantante canadiense no se han casado E.N. Viernes, 21 septiembre 2018, 19:12

Justin Bieber y Hailey Baldwin continúan con su vida a pesar del 'problema' en el que les ha metido el actor Alec Baldwin, tío de la joven, cuando en la gala de los Emmys anunció que ambos se habían casado. Pero nada de nada. La modelo no ha tardado en desmentirlo en la redes sociales. Ambos fueron vistos en las oficinas de matrimonio en un juzgado de Nueva York el pasado jueves. Pero no se casaron. «Entiendo de donde vienen los rumores, pero no estoy casada todavía», zanjó Hailey.

Ajenos al revuelo, los enamorados han viajado hasta Londres para pasear su amor, y en el caso de la modelo, también un anillo de compromiso. Después de visitar los rincones más turísticos de la capital londinense, Bieber, que parece que lleva su profesión en la sangre, sorprendió a los turistas cuando, guitarra en mano, se puso a cantar frente al Palacio de Buckingham. Como recoge la web de Bekia, el canadiense se sentó en la fuente y comenzó a tocar y cantar para deleitar a los allí presente con su música.

En su guitarra figura escrita la palabra 'Purpose', título de su cuarto álbum, y aparecen pintados un diamante, una cruz, una estrella, un bufón y las iniciales de su nombre 'JB'.