Julián Contreras y Lourdes Montes aparcan sus diferencias Lourdes Montes y Julián Contreras. / TVE Ambos se estrenan como colaboradores del programa 'Corazón', de TVE, presentado por Anne Igartiburu EL NORTE Lunes, 17 septiembre 2018, 19:22

El espacio que presenta Anne Igartiburu en TVE presenta novedades. En un programa especial para dar a conocer las caras nuevas el plató de 'Corazón' se llenó de nuevos colaboradores, aunque los más esperados por la audiencia, como recoge la web de Chance, eran los cuñados Julián Contreras y Lourdes Montes y Rosanna Zanetti.

El esperado encuentro de Contreras y Montes se ha producido cuando la relación entre los hermanos Rivera está más distante que nunca. Sin embargo, los cuñados demostraron que son profesionales y aparcaron las diferencias para centrarse en el programa.

Julián señaló que «es una casualidad y me alegró muchísimo de que esté en el programa», refiriéndose a Lourdes, quien, por su parte, aseguró que ha recibido

«muy bien» a su compañero porque «no hay nada tan grave... Hemos venido a trabajar».

Ese encuentro entre cuñados se produjo horas antes de la puesta de largo de Cayetana Rivera. Para ese acontecimiento especial, Julián no recibió invitación. Lourdes confesó que «Francisco estaba muy emocionado. Fue estupendo», reconociendo que no pudieron evitar las lágrimas «durante el vals, al verla tan guapa. Su madre eligió su vestido y me ha encantado. Cayetana es una niña muy buena, muy normal y muy sociable. Enfrentar la vida con este carácter es muy fácil».

Para lo que sí recibió invitación Julián Contreras es para formar parte del elenco de colaboradores de 'Corazón'. «La recibí encantado. Me hacía mucha ilusión y ha sido una oportunidad de oro». Tendrá su propia sección, 'Atrévete con Julián', donde mostrará su destreza ante diferentes desafíos como volar en paracaídas o hacer flyboard.

La mujer de Fran Rivera hablará sobre moda, belleza y estilo de vida, en una sección que lleva por título 'Los trucos de Lourdes'. Su participación está prevista hasta que dé a luz a su segundo hijo. «Me encuentro estupendamente. El niño se va a llamar Francisco, pero yo le voy a llamar Curro», explicó.