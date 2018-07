Johnny Depp llega a un acuerdo con sus representantes El actor y músico estadounidense Johnny Depp / Efe El actor acusó a la empresa de haber presentado tarde sus impuestos por lo que tuvo que pagar una multa de 7,5 millones de dólares LEONOTICIAS DIARIO León Miércoles, 18 julio 2018, 17:06

Después de varios años de vivir un continuado declive, el actor Johnny Depp ha alcanzado un acuerdo con The Management Group, la empresa que le representó durante 17 años y a la que el actor demandó en enero de 2017 por fraude, mala administración financiera y robo. El actor les acusó de presentar tarde sus impuestos, por lo que tuvo que pagar 7,5 millones de dólares en multas, además de sus malas prácticas profesionales que casi le llevaron a la bancarrota, según recuerda ABC.

La respuesta de la empresa fue tildar al protagonista de 'Piratas del Caribe' de caprichoso y de que estaba dilapidando su fortuna para costearse su elevado tren de vida. Finalmente, la compañía y Depp ha puesto final a su enfrentamiento de año y medio en una reunión celebrada el pasado viernes en la que llegaron a un acuerdo que cierra la demanda del actor que les reclamaba 25 millones de dólares y la querella de la empresa contra Depp a quien pedían 550.000 dólares por difamación.

Sobre la situación en la que ha estado inmerso en los últimos años, Johnny Depp habló claramente en un entrevista a Stephen Rodrick de la revista 'Rolling Stone' en la que dijo: «Caí hasta lo más bajo que se podía. El próximo paso era: Vas a llegar a algún lugar con los ojos abiertos y vas a salir de ahí con los ojos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día».

El periodista que pasó tres días junto al intérprete para hacerle la entrevista comentó que «Depp solo se dejaba ver después de la puesta del sol, nunca lo vi a la luz del día».

El actor también habló de sus caprichos: «Es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más». En ese sentido, recordó la muerte de su amigo el periodista Hunter S. Thompson cuyas cenizas decidió enviar al espacio. «Por cierto, no costó tres millones mandar a Hunter al puto espacio. Costó cinco».

Para poner freno al desmadre en el que estaba inmerso decidió irse de gira y escribir sus memorias, pero no sirvió de nada: «Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas», comenta el actor que muy emocionado añadió: «Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí».