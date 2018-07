Jesulín de Ubrique habla del estado de salud de María José Campanario Jesulín de Ubrique acudió a 'El espejo público'. / Antena 3 El diestro acudió al programa 'Espejo Público' para promocionar su regreso a los ruedos E.N. Lunes, 30 julio 2018, 17:25

María José Campanario y Jesulín de Ubrique no acaban de disfrutar del matrimonio. Parecía que los graves problemas de salud que había sufrido la mujer del torero habían quedado atrás, pero el mes de mayo padeció una nueva recaída por la que tuvo que ser ingresada de urgencias a consecuencia de un fuerte episodio de fibromialgia.

Debido a este nuevo empeoramiento de su salud, Campanario se pasó parte del verano ingresada en un centro psiquiátrico, en la Clínica El Seranil, situada en Benajarafe, Málaga. Durante el último año tuvo que ingresar en siete ocasiones. «Tengo que ingresar cuando ya no puedo soportar el dolor de mil cuchillos sobre mi cuerpo», contó la mujer de Jesulín que aclaró que es una enfermedad de difícil diagnóstico y sin cura: «Las enfermedades reumáticas son complicadas, y básicamente lo que hacen cuando tengo una crisis es paliar el dolor», aseguró a la vez que contó que el mayor problema es que es intolerante a un «abanico muy amplio de analgésicos».

La pasada semana su marido estuvo invitado en el programa de Antena 3 'Espejo público' para promocionar su regreso a los ruedos. Momento en el que también le han preguntado por el estado de salud de su mujer. «Está en una fase buena y espero que sea por mucho tiempo. Ella es una mujer súper preparada, habla cinco idiomas perfectamente. Se defiende muy bien en el extranjero, así que en cuanto empiece el otoño se reincorporará», aseguró.

Sobre su vuelta a los ruedos, dejó claro que no le gustaría que sus hijos pequeños le viesen torerar: «Me hace ilusión que me vean torear pero prefiero que no estén», confesó