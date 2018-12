El hijo de Woody Allen y Mia Farrow insinúa que su padre podría ser Frank Sinatra El único hijo biológico de la pareja ha estado eludiendo el famoseo toda su vida LEONOTICIAS León Jueves, 13 diciembre 2018, 13:43

Ronan Farrow, el único hijo biológico de Woody Allen y Mia Farrow, ha estado eludiendo el famoseo toda su vida. «Crecí en una familia en la que nunca podías ser el centro de atención». «Siempre me mantuvieron alejado del típico ambiente de Hollywood», ha dicho Farrow en una entrevista que publica 'XL Semanal' donde recuerda que su madre sugirió a una revista que el padre de Ronan seguramente no había sido Woody Allen, sino Frank Sinatra, su primer marido. [«Frank y yo en realidad nunca llegamos a separarnos del todo», dijo]. Farrow respondió a la polémica con un ingenioso comentario en Twitter. «Una cosa está clara. todos somos posibles hijos de Frank Sinatra». Y no dijo más.