La gran bronca entre Miriam y Aurah en 'GH VIP': «Eres una mierda»
Martes, 20 noviembre 2018, 18:40

La ahora pareja de Suso había decidido esta semana que, a raíz de su primera nominación, no va a callarse nada de lo que se le pasa por la cabeza para irse de la casa con la conciencia tranquila. Y así lo ha hecho. Empezó por llamar «cara pene» a Asraf que le echaba en cara estar estropeando la prueba en la que los demás estaban poniendo tanto empeño. Fue entonces cuando la ex de Carlos Lozano decidió apuntar que su compañera se comportaba como una niña y que parecía «una malcriada», algo que ya sacó a su nueva enemiga de sus casillas: «Amargada. Estás mal tirada, Miriam, necesitas un cucu. Estás acusando a mi familia e malcriarme y a mí familia no le faltas al respeto. Machanga que eres una machanga. Mierda. Poca cosa», fuero alguna de las primeras cosas que salieron de su boca, recoge 'Bekia'.

Era tal el cabreo y actitud de Aurah que incluso Suso tuvo que intervenir y apartarla para intentar poner tierra de por medio: «Mierda que eres una mierda», seguía gritando: «¡Dios, qué rico! ¡Qué a gusto me he quedado!».