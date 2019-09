«Gijón es mi casa y voy siempre que puedo» Imagen que Paula Prendes colgó en sus redes sociales la semana pasada / EDUARDO MARTÍNEZ-ARRARÁS La televisiva Paula Prendes afronta el nuevo curso con su incorporación a la serie policíaca 'Servir y Proteger' tras su marcha de 'Zapeando' GUILLERMO MAESE Domingo, 15 septiembre 2019, 17:51

No le faltan proyectos a la gijonesa Paula Prendes, que ha encadenado su marcha de 'Zapeando' con su incorporación a la cuarta temporada de la serie de Televisión Española 'Servir y Proteger'. Vuelve a la ficción para interpretar a Lara Muñoz, una oficial de policía con un punto desenfadado e insolente que usa su gran dominio de las nuevas tecnologías para dar una imagen más dinámica y accesible del cuerpo. «Me pilláis estudiando el guión», cuenta Paula cuando recibe nuestra llamada.

Ya asentada en Madrid, la actriz asegura que ha tenido un verano «movido», porque ha compaginado su labor profesional en 'Zapeando' con un paradisíaco viaje a la República Dominicana y con sus continuos viajes a Gijón. «Es mi casa y me he escapado casi todos los fines de semana, es un lujo», afirma con cierta nostalgia. Gijonesa de pura cepa no pierde la oportunidad para preguntar: «¿Qué tal todo por la tierrina? En Madrid también ha empezado a hacer frío. A ver si os mejora el tiempo, que ya sabemos que en septiembre se puede seguir disfrutando de Gijón tanto o más que en agosto».

La sobremesa de La Sexta ha sufrido cambios en la nueva temporada. Frank Blanco dejó de ser el presentador de 'Zapeando' para que Dani Mateo cogiera las riendas del programa. A la marcha de Blanco también se han unido las de Ana Morgade, Chenoa y la propia Prendes. «Han sido tres años increíbles que me han servido para seguir creciendo como profesional. Los cambios en el programa hicieron que mi salida fuera bastante natural». Ahora tendrá una nueva oportunidad en la ficción en la serie 'Servir y Proteger' con un personaje «muy potente».

Paula compagina la ficción con las colaboraciones en la televisión, demostrando su talento y versatilidad. «Este trabajo es muy cíclico y volátil y siempre que los proyectos sean de calidad hay que trabajar lo máximo posible. No hay que descartar nada».

Su incorporación a la serie policíaca no será su única aparición televisiva programada hasta el momento, porque Prendes volverá a copresentar junto con Boris Izaguirre 'Prodigios'. Un 'talent show' que en su segunda temporada volverá a buscar al mejor joven talento de instrumental, canto o danza, todo ello de corte clásico. La conversación con Paula Prendes termina con la gijonesa recordando que tiene que avisar a su madre para que compre EL COMERCIO el domingo para que la vea, «le presta».