Carmen Lomana, de Antonia Dell'Atte, en 'Lo Siguiente': «La hubiera cogido por el cuello» La empresaria ha cargado contra la italiana en el programa de Raquel Sánchez Silva CARLA COALLA Jueves, 1 noviembre 2018, 17:31

El enfrentamiento entre Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte se ha convertido en una constante desde que comenzase la tercera edición de 'MasterChef Celebrity'. Ambas han protagonizado momentos de todo tipo, así como un constante tira y afloja en el que hemos visto a Carmen y a Antonia decirse de todo. De hecho, fue esta última la que más se alegró de la última expulsión, algo que llevaba semanas deseando. «Yo creo que he cogido una especie de alergia a los que creps, pero no me entienden, estaba crujiente, con los frutos rojos...a mí me gustaba», ha comentado Carmen, con respecto a su expulsión, en 'Lo Siguiente'.

Pero el grueso de la conversación entre Carmen Lomana y Raquel Sánchez Silva en 'Lo Siguiente' se ha referido, precisamente, a la mala relación existente entre ella y Antonia Dell'Atte, que más allá de 'MasterChef Celebrity' parece que podría continuar fuera del concurso. «Las broncas las montaba ella», ha asegurado Carmen, «yo a veces tenía que defenderme pero yo nunca he dicho palabrotas, ella sí». Raquel ha querido saber si se ha tenido que contener, a lo que ella ha sido muy contundente: «Claro que me he contenido, la hubiera cogido por el cuello, a veces».

«Yo con ella siempre tenía las de perder, porque si me pones con una persona que insulta, ataca...yo me voy a callar», ha zanjado Carmen Lomana en 'Lo Siguiente', dejando claro que su mala relación con Antonia Dell'Atte no ha sido solo producto de los nervios de 'MasterChef Celebrity'.