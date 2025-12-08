leonoticias - Noticias de León y provincia

R. C.

Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

El presentador ha retomado la idea de hacerse cargo solo de las cuestiones económicas de su hijo menor

Joaquina Dueñas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:38

Bertín Osborne ha tomado una decisión sobre la relación presente y futura con su hijo menor, nacido de un breve affaire con Gabriela Guillén. Así lo ha revelado Marisa Martín Blázquez en el programa 'Fiesta' en el que colabora cada fin de semana. «Está viendo que ella es muy materialista y no va a mantener una relación paternofilial con el niño, salvo lo estrictamente económico», ha explicado la periodista. El cantante habría cambiado de opinión después de conocer las declaraciones de la madre de su hijo menor en su última entrevista en '¡De Viernes!'.

«Cuando escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda», advirtió Gabriela en su intervención televisiva. «Me da pena por mi hijo porque quiero que sepa que su padre esta ahí», añadió.

Unas palabras que no habrían gustado nada a Bertín que se encuentra volcado en resolver sus asuntos económicos y en poner en marcha nuevos proyectos ya que, según reconoció la propia Gabriela, el artista no está pasando por su mejor momento económico.

Aunque lo primero que trascendió es que las palabras de la paraguaya habían valido para favorecer la firma del convenio regulador, parece que el presentador ha retomado su primera idea, que ya dio a conocer cuando se hizo público el embarazo y que tanto revuelo causó al decir que no pensaba «ejercer de padre».

