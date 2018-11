Belén Esteban: «Sé perfectamente quién me robó» La colaboradora ha revivido el mal trago que pasó cuando entraron a robar a su casa mientras ella estaba en Miami con su hija E.N. Martes, 27 noviembre 2018, 12:44

Belén Esteban recordó ayer en 'Sálvame' cómo vivió la situación por la que pasó en 2013. «Yo estaba fuera, en Miami, con mi hija y una amiga cuando me llamaron que la policía había entrado con pistola en mi casa». Además, no ha dudado ni en momento en decir que sabe perfectamente quien fue. «Sé perfectamente quién me robó. Se llevaron toda mi ropa interior, una colección que tenía yo de gafas, las joyas de mi abuela...».