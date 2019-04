Albalá se compra un Ferrari de 100.000 euros y se le estropea El joven no ha perdido el tiempo tras proclamarse como tercer finalista de 'GH Dúo' LEONOTICIAS León Martes, 23 abril 2019, 18:09

Alejandro Albalá no ha perdido el tiempo tras finalizar GH Dúo y ha adquirido un Ferrari 812 Superfast valorado en 100.000 euros, capaz de superar los 340 kilómetros por hora, pero le ha durado un suspiro.

Y es que según publica Diez Minutos el cántabro tuvo que llamar a la grúa nada más sacar el bólido del concesionario sin haber acabado aún de pagarlo.

En unas imágenes en exclusiva de la revista, que no da detalles sobre si se trató de una avería o un incidente,se ve a Albalá preocupado mientras la grúa retira su nuevo Ferrari.

En España no lo podría poner a más de 120 km/h, a no ser que se meta en un circuito para aprovechar toda la potencia (800 caballos) de este deportivo, que no se puede permitir cualquiera.