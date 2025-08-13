leonoticias - Noticias de León y provincia

Miri Pérez.
El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

El nieto mayor del rey emérito ha sido fotografiado con Miri, concursante de 'MasterChef' y 'Supervivientes'

Joaquina Dueñas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:32

Ibiza ha sido el escenario del posible nuevo romance de Felipe Juan Froilán. La revista 'Semana' ha publicado las imágenes del hijo mayor de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena con una conocida concursante de televisión: Miri Pérez-Cabrero, a quien pudimos ver demostrando sus artes culinarias en 'MasterChef' y, un tiempo después, pasando hambre en 'Supervivientes'. Los jóvenes aparecen abrazándose, lo que demuestra que, al menos, tienen una buena amistad, ya que, de momento, la posible relación romántica está por confirmar.

El reportaje muestra a Froilán y a Miri compartiendo almuerzo en un restaurante local. Tras la comida, el sobrino del rey Felipe aprovecha para disfrutar de las calas de la isla junto a un amigo, apurando el tiempo de vacaciones antes de regresar a Abu Dabi, donde también reside su abuelo, el rey emérito Juan Carlos.

Miri es graduada en Administración de Empresas, actriz e influencer, con más de 400 000 seguidores en redes. Entre sus amigas se cuentan Anita Matamoros, que le dio todo su apoyo en la edición de 'Supervivientes' que compartió con Laura Matamoros. La conocimos en el talent show culinario de TVE, donde se enamoró de su compañero Jorge Brazález, exfutbolista granadino con quien vivió una relación repleta de altibajos. Su otra pareja conocida ha sido Pablo Salazar, exnovio de Mar Torres, curiosamente, la exnovia más mediática de Froilán. Un noviazgo que finalizó tras su regreso del concurso de supervivencia.

