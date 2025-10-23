ADN, aliméntate de lo nuestro, el catálogo gastronómico de Leonoticias

leonoticias - Noticias de León y provincia

Leonoticias vuelve a presentarte su guía anual de gastronomía donde redescubrir algunos de los productos más importantes de la provincia

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:11

La riqueza de los productos agroalimentarios de la provincia leonesa hacen de este territorio un lugar singular y lleno de manjares que no pasan desapercibidos para ningún paladar. En eso consiste el ADN leonés, llevado a lo más alto gracias a su calidad y su carisma, consiguiendo premios y reconocimientos internacionales y llenando de orgullo hogares de leoneses en cualquier parte del mundo.

Leonoticias les ofrece un año más una guía gastronómica en la que conocer y adentrarse en las joyas que esconde cada territorio. La tradición y la innovación alzan a lo más alto nuestros productos más destacados.

El interior de la revista ADN de Leonoticias Irene de Celis

Esta publicación se adentra en la gran despensa que sostiene la provincia de León, sus ferias agroalimentarias, sus premios internacionales y las historias de los leoneses y leonesas que trabajan incansablemente para ofrecer lo mejor de la tierra.

Cincuenta páginas dónde echar un vistazo a lo más destacado del sector primario y gastronómico de León. Tu catálogo agroalimentario de León ya está disponible en Leonoticias.

