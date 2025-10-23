ADN, aliméntate de lo nuestro, el catálogo gastronómico de Leonoticias
Leonoticias vuelve a presentarte su guía anual de gastronomía donde redescubrir algunos de los productos más importantes de la provincia
León
Jueves, 23 de octubre 2025, 12:11
La riqueza de los productos agroalimentarios de la provincia leonesa hacen de este territorio un lugar singular y lleno de manjares que no pasan desapercibidos para ningún paladar. En eso consiste el ADN leonés, llevado a lo más alto gracias a su calidad y su carisma, consiguiendo premios y reconocimientos internacionales y llenando de orgullo hogares de leoneses en cualquier parte del mundo.
Leonoticias les ofrece un año más una guía gastronómica en la que conocer y adentrarse en las joyas que esconde cada territorio. La tradición y la innovación alzan a lo más alto nuestros productos más destacados.
Esta publicación se adentra en la gran despensa que sostiene la provincia de León, sus ferias agroalimentarias, sus premios internacionales y las historias de los leoneses y leonesas que trabajan incansablemente para ofrecer lo mejor de la tierra.
Cincuenta páginas dónde echar un vistazo a lo más destacado del sector primario y gastronómico de León. Tu catálogo agroalimentario de León ya está disponible en Leonoticias.