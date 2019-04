Unidas Podemos confía en revalidar su escaño y llevar al Congreso «la dramática situación de León» Los candidatos por León de Unidas Podemos, en la pegada de carteles. / I. Santos La formación morada llama al voto y a evitar la «resignación» por la situación de la provincia que, aseguran, ha sido «condenada a un ERE» DANI GONZÁLEZ León Viernes, 12 abril 2019, 02:07

Es una campaña histórica y Unidas Podemos quiere seguir dando voz a la provincia de León en el Congreso y en el Senado.

En un enclave tan representativo de la movilización ciudadana como la Plaza del Grano, la formación morada sale convencida de ser el impulso para el cambio social en España y en León.

Ana Marcello, candidata al Congreso por Unidas Podemos, señala que se inicia una campaña «histórica» en la que «la historia la van a escribir los leoneses y las leonesas».

«Vamos a poner en la agenda mediática la realidad que vivimos en esta provincia, en la que nos han plantado un ERE y es necesario poner todo esto sobre la mesa en el Congreso», ha explicado Marcello.

Con ganas, ilusión, fuerza y la cabeza alta, Podemos sale a la carrera política convencidos de que las encuestas no se ajustan a la realidad y con la confianza de que mantendrán su escaño por León.

«Nunca me he creído las encuestas, ni cuando nos iban bien ni cuando nos iban mal. Creo que vamos a revalidar el escaño y, hasta que no se da el pitido final, el día 28, no hay nada decidido», ha apuntado Marcello.

Desterrando el discurso del odio y la confrontación, «que otros utilizan como arma política», Unidas Podemos basa su campaña en «dar voz a la gente», tal y como reza su lema 'La historia la escribes tú', y llamando a la movilización del voto para sacar a León de su «preocupante situación».