Carnero achaca los «malísimos resultados» a la división del centro derecha Jesús Julio Carnero, en el momento de votar. El presidente del PP en Valladolid llama a aprender la lección ante los comicios del 26 de mayo LEONOTICIAS León Lunes, 29 abril 2019, 00:28

El presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, achacó este domingo el «malísimo resultado» obtenido en las elecciones de este domingo 28 de abril a la división del centro derecha y la derecha y abogó por aprender esa lección y reagruparse para la cita del próximo 26 de mayo, ante los comicios autonómicos y municipales. En una primera valoración, manifestó que el «error» ha estado en la fragmentación de la derecha y rechazó hacer critica a la dirección nacional del PP. «Todos estar en torno a la figura de Pablo Casado», afirmó en referencia a sí líder debe dimitir.

Tras agradecer el dispositivo en «otro día histórico para la democracia española», Carnero manifestó que el PP no ha ganado en España, Castilla y León y Valladolid y se acordó del historiador Tácito para indicar que cuando «se lucha por separado son vencidos». Así, añadió que es lo que ha currido hoy al centro derecha que, por no comparecer juntos, «hemos tenido un malísimo resultado». La primera enseñanza de los resultados de este domingo es el reagrupamiento del voto del centro y derecha si se quiere hacer políticas de progreso en este país, señaló Carnero, que insistió en que «la división no es buena y los resultados lo demuestran».

Apuntó a una segunda reflexión, con la lección aprendida de esta noche, para que el 26 de mayo sea otro y el PP pueda conseguir la Alcaldía de Valladolid y mantener la Junta, con Pilar del Olmo y Alfonso Fernández Mañueco.

«Aquí y ahora tenemos claro que el error está en la división, ninguna critica a la dirección nacional», remarcó que abogó por una reagrupación como la coalición Navarra Más, donde PP y Cs con UPN han comparecido juntos.