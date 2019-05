Sarrión reclama la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta el establecimiento de una red única y pública El candidato Izquierda Unida-AnticapitalistasCyL-Partido Castellano/TC, Alter: Castilla y León en Marcha, José Sarrión, mantiene un encuentro con la comunidad educativa, sobre las alternativas educativas en Castilla y León. / Chacón El candidato a la Presidencia de Castilla y León en Marcha plantea la eliminación de la religión, el incremento de las horas de educación física y la gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años ICAL Sábado, 11 mayo 2019, 14:04

El candidato a la Presidencia de la Junta por Castilla y León en Marcha, José Sarrión, reclamó este sábado la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta el establecimiento de una red educativa única y pública, a la vez que calificó de «vergonzoso» que durante la pasada legislatura la Consejería de Educación autorizara nuevas unidades concertadas en localidades donde se estaban aulas en colegios públicos.

El líder de la candidatura integrada por Izquierda Unida, Anticapitalistas, el Partido Castellano y Alternativa Republicana, también resaltó que junto al desmantelamiento paulatino de los conciertos, en su programa electoral se incluye la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la supresión de la asignatura de religión, el incremento de las horas lectivas de educación física y la incorporación de la natación al horario escolar.

Antes de mantener un encuentro con representantes de sindicatos educativos, de asociaciones de padres y de plataformas en defensa de la educación pública, Sarrión también criticó la situación del profesorado en la Comunidad, donde el personal docente tiene el segundo sueldo más bajo del conjunto autonómico, y planteó la necesidad de incrementarlo y de reducir la tasa de interinidad del 21 al 8 por ciento.

El coordinador regional de IU también calificó de «engaño y mentira» los presupuestos de Educación que ha venido elaborando la Junta de Castilla y León en los últimos años, dado que el gasto de los conciertos educativos siempre fue mucho más alto que los recogido en los presupuestos.

A su vez, Sarrión explicó que, como paso previo a la supresión de los conciertos, se deberían realizar estudios en los barrios donde la educación concertada no es necesaria al existir suficientes plazas públicas. En este sentido, argumentó que la educación concertada pudo tener una «cierta lógica» hace 30 años cuando se generalizó en España el acceso a la Educación Secundaria y no existía una red pública que pudiera atender todas la demanda de alumnos, pero recalcó que se trata de un modelo que no tiene sentido en la actualidad, «ya que hoy tenemos una red pública perfectamente dotada y lo único que hay que hacer es ampliarla y aumentar su financiación».

En el acto también participó el coordinador de IU Castilla y León en materia educativa, Rubén García, que resaltó que su formación también plantea reforzar las plantillas de Educación Infantil, y un plan para racionalizar los deberes que pasa, en primer lugar, por suprimirlos en la Educación Primaria.

Reconocimiento a la militancia

Por otra parte, Sarrión también adelantó que esta tarde participará en la Rondilla en un acto de reconocimiento a la militancia que está detrás de la candidatura de Castilla y León en Marcha y que soporta todo el peso de la campaña electoral. «Al contrario que el resto de partidos, nosotros estamos haciendo una campaña humilde, desde abajo y sin financiación, pero con el apoyo de muchas personas que entregan su trabajo y su tiempo libre para cambiar la sociedad», aseveró.

Al mismo tiempo, matizó que hay que poner en valor el trabajo de los voluntarios de la candidatura , «ya que en un país donde la política se ha corrompido, en Izquierda Unida Castilla y León en Marcha tenemos personas que no vienen a la política a buscar sueldos o privilegios, y sí a cambiar la realidad. La política no se cambia sólo con discursos, se cambia con hechos y con coherencia, y eso es lo que estamos haciendo», sentenció.