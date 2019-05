Podemos Villaquilambre apuesta por «pueblos vivos» que no sean «dormitorios» de León Los candidatos de la formación morada a la alcaldía apuestan «por unos pueblos vivos, que generen arraigo y una comunidad activa, que sean un referente cultural, y que sean inclusivos» LEONOTICIAS León Martes, 21 mayo 2019, 16:34

Podemos Villaquilambre celebró un encuentro con los vecinos y vecinas en el centro cívico de Navatejera. En él intervinieron el candidato a alcalde, Juanjo Moro, la número dos, Rita González, y el candidato a alcalde pedáneo de Navatejera, Venancio Prieto.

Durante el encuentro, en primer lugar se repasó el trabajo llevado a cabo durante estos cuatro años, primero desde la oposición y posteriormente desde el equipo de gobierno durante los últimos meses. En segundo lugar, se desgranaron las propuestas del proyecto de municipio en el que ha trabajado Podemos Villaquilambre de cara al futuro.

Partiendo de la idea de que la formación apuesta por unos pueblos vivos, que no funcionen únicamente como «ciudades dormitorio» de León, consideran fundamental conectar los núcleos poblacionales de Villaquilambre con un servicio de autobuses circular. Afirman que «de poco sirve aumentar la oferta cultural y deportiva, disponer de una escuela de idiomas municipal, abrir una residencia de la tercera edad u ofrecer una alcaldía abierta a la ciudadanía (acciones que pensamos llevar a cabo) si los vecinos y vecinas no tienen garantizado el transporte por el municipio para poder llegar al ayuntamiento o a las distintas instalaciones municipales. Es decir, debemos no solo ofrecer y mejorar servicios públicos sino garantizar el acceso de los vecinos y vecinas a ellos«.

Además, desde la formación insisten en que es imprescindible negociar con la Junta de Castilla y León un aumento de la periodicidad del transporte interurbano y una mejora de los recorridos, de modo que, por ejemplo, los pueblos que conforman el municipio estén bien comunicados con el hospital y las estaciones de autobuses y tren.

Durante el encuentro se habló también de la importancia de ofrecer alternativas a la juventud, que poco a poco va perdiendo el arraigo a sus pueblos y se ve forzada a desplazarse a León para estudiar, trabajar y disfrutar del ocio y la cultura. Para evitarlo, Podemos Villaquilambre estima fundamental la construcción del Instituto, «una necesidad innegable de nuestro municipio», y fomentar el empleo de calidad. Por un lado consideran que debe facilitarse el emprendimiento. En palabras de Juanjo Moro, «si queremos apostar por el comercio y el empleo local, no se pueden poner trabas constantes a las personas que deciden embarcarse en un proyecto comercial». Por otro lado, se comprometen a acometer la reforma del plan general de ordenación urbana, «que destina gran parte de los terrenos de nuestros pueblos a la construcción de viviendas (fomentando la visión de pueblos dormitorio)».

En su lugar, pretenden que se puedan destinar esos terrenos a construir espacios comunes que puedan resultar de provecho a las vecinas y vecinos (bibliotecas, residencia de mayores, instalaciones deportivas...) que no sólo promoverían la cohesión del municipio sino que fomentarían la creación de empleo, tanto en esos espacios como en los comercios que se generarían a su alrededor. Por ejemplo, alrededor del Instituto de Educación Secundaria serían necesarios comercios como quioscos, cafeterías, etc.

En palabras de los candidatos, «apostamos por unos pueblos vivos, que generen arraigo y una comunidad activa, que sean un referente cultural, y que sean inclusivos, de manera que todas las personas, independientemente de su edad, circunstancias económicas, orientación sexual e identidad de género o diversidad funcional puedan encontrar respuesta a sus necesidades y anhelos».