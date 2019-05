El Partido Popular recuerda que han dotado al municipio de Villaquilambre de parques para mascotas Manuel García lamentó que este último año «se haya descuidado su mantenimiento», y aseguró que dotar al municipio de espacios adaptados para animales es hoy en día «una obligación para cualquier Ayuntamiento, y que en caso de gobernar lo seguirán haciendo» LEONOTICIAS León Miércoles, 22 mayo 2019, 18:43

Han sido varios los 'parques para perros' que Manuel García ha inaugurado durante la legislatura. Y es que, las tres poblaciones más habitadas del municipio cuentan con este tipo de recintos. Zonas valladas dotadas de juegos y fuentes que sirven para que los dueños de perros puedan tener un tiempo de relajación junto a sus mascotas.

En este sentido, el líder popular ha querido resaltar que «desde la moción de censura, hace aproximadamente un año, el abandono de estos recintos es evidente», y ha lamentado que «el gobierno formado por cuatro partidos políticos y un no adscrito no haya llevado a cabo las labores de mantenimiento necesarias hasta unos días antes de las elecciones y que el esfuerzo realizado por su Ejecutivo no haya podido ser disfrutado por los vecinos hasta que ha llegado la hora de votar».

Por último, el propio García ha señalado el gran trabajo realizado los últimos siete años, «podríamos estar horas recordando a los vecinos todo el trabajo que hemos llevado a cabo. La diferencia entre nosotros y el resto es que nosotros tenemos una gestión que nos avala y el resto lo único que hace son puestas en escena que insultan la inteligencia de los vecinos».