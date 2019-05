Luis Tudanca defiende que con el PSOE la Junta «saldrá de los despachos» y dejará de ser «el padre que tutela» Luis Tudanca reparte claveles en compañía de Javier Cendón y Camino Cabañas. / Sandra Santos | Miriam Chacón El líder de los socialistas de la comunidad y candidato a presidir la Junta de Castilla y León saca músculo ante la militancia en Trobajo del Camino, contando con la alcaldesa de San Andrés, Camino Cabañas; y la candidata autonómica Nuria Rubio NACHO BARRIO Trobajo del Camino Domingo, 12 mayo 2019, 22:08

Llega con el viento a favor tras las Generales. De eso hay poca duda. Pero ahora, como en el surf, tocará ver cuánto y cómo aguanta en la cresta de la ola hasta el 26 de mayo. Los últimos resultados alientan pero el exceso de confianza debería suponer, como poco, una luz roja intermitente.

Luis Tudanca llegaba en la tarde del domingo a Trobajo del Camino con la voluntad de seguir sembrando el camino hacia la presidencia de la Junta de Castilla y León. Lo hacía en un lugar repetido, el parque de la Era, con la militancia presente en feudo socialista.

El candidato, acompañado de la anfitriona Camino Cabañas y de la candidata autonómica, Nuria Rubio, quiso expresar en primer lugar el recuerdo tras la pérdida de Alfredo Pérez Rubalcaba. «Han sido días muy duros -afirmó-, pero recordamos siempre su frase, aquella que nos decía a los jóvenes. 'Si no vives cómo piensas, acabarás pensando cómo vives'».

El recuerdo dio paso a la artillería pesada. Agradeciendo al municipio y a Camino Cabañas el «haber llevado el socialismo bien arriba», Tudanca se mostró abierto a que alcaldes como Cabañas «no pidáis, sino que tenéis que exigir al presidente de la Junta».

Galería. NB | Miriam Chacón

De la misma forma señaló que no es momento para distracciones. «Vivimos uno de los momentos más decisivos de nuestra historia, con elecciones a la vez en las que nos lo jugamos prácticamente todo», señaló. Por este motivo hizo un llamamiento a la militancia, comprometiéndose a que «si gobernamos, la Junta saldrá de los despachos».

Un régimen de 32 años

Criticando que el PP «quiere una sociedad donde haya muchos empleos basura para que los de siempre sigan llenándose los bolsillos», Tudanca fue especialmente categórico a la hora de argumentar que «Castilla y León ha perdido más habitantes en ocho años que durante la epidemia de peste de 1918», motivo por el que llamó a «acabar con un régimen de 32 años».

El candidato socialista llamó a los ciudadanos a «luchar», «pelear» y a «ganar» las elecciones del 26 de mayo para frenar a la «ultraderecha» que, aseguró, «está a las puertas de las instituciones de Castilla y León».

Además, advirtió de que el PP «no ha cambiado», pese a sus intentos de volver al centro, del que recalcó están «muy lejos», porque siguen «muy, muy a la derecha».

Tudanca recalcó que los socialistas saben que están en las instituciones para servir a la Junta, porque denunció que el PP ha olvidado que «la Junta no es suya» y que no se puede gobernar como si los ciudadanos fueran un cliente a los que hay que castigar porque gobiernen en su pueblo los socialistas. Por el contrario, aseguró que las instituciones deben buscar oportunidades para su territorio para que la gente no se tenga que ir.

En Castilla y León, abogó por luchar por la repoblación porque insistió en que es necesario que vengan más personas. «La han dejado sin gente», dijo y señaló que hay que aprender a cogobernar desde el territorio y recordó las palabras de la candidata del PP de Madrid a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que cuestionó las críticas a los empleos «basura». Ante esto, Tudanca apostó por acabar con estos puestos de trabajo que a su juicio el PP quiere mantener para que los de siempre se «llenen sus bolsillos».

El PP «es como los malos estudiantes»

El candidato socialista también tuvo palabras para el candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco por prometer en campaña electoral todo lo que no han en 32 años. Por ello, comparó a los dirigentes del PP con los «malos estudiantes, que no han hecho la tarea y estudian la noche antes».

Recordó que el PP ha prometido durante años el centro de salud de Pinilla y aseguró que lo harán también en 2030, pero «entonces no gobernarán». «Si gobiernan nos va a dejar la Comunidad niquelada», en referencia al pleno empleo, la banda ancha o la sanidad. «¿Qué han estado haciendo estos últimos 32 años?», dijo a Fernández Mañueco, un candidato que recordó fue consejero de Interior y Justicia y recibía el apelativo de consejero «ni-ni».

También, Tudanca acusó a Mañueco de utilizar Salamanca como «trampolín» para su carrera a la Junta, después de que el aspirante 'popular' lo acusara de usar Castilla y León para irse después a Madrid. Añadió que él era diputado hace cuatro años y medio y regresó a su Comunidad porque necesitaba «un gobierno socialista como el comer».

Finalmente, Tudanca, que consideró a los socialistas de San Andrés un «ejemplo», reconoció que fue acogido y recibió un empujón en tiempos difíciles. «No os podré devolver nunca todo lo que me habéis dado», sostuvo y mostró su «alegría» por los resultados de las generales en León.

Camino Cabañas y el concejal número 22

La alcaldesa y candidata a la reelección de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, pidió movilizar a los ciudadanos del municipio, el tercero de la provincia, para que se conviertan en el concejal 22 de una corporación de 21 ediles. «El 26 de mayo vais a empezar a saber lo que es socialismo», dijo y añadió que el suelo que se marca el partido es el resultado de las generales del 28 de abril.

«La única de manera de hacerlo es juntos, ya lo conseguimos el 28 de abril», dijo y recordó que ser socialista supone trabajar «con ganas» y aspirar a gobernar las instituciones, como lo hará el candidato de su partido, Luis Tudanca, con la Junta, al que planteó ya sus demandas, centradas en el centro de salud de Pinilla, la financiación de la escuela infantil o el transporte de Ferral del Bernesga.

Cabañas rememoró su conversación con su hija cuando todavía no había nacido y señaló que se cumple una década de su primer mitin político. Abogó por trasladar el espíritu de consenso y el mensaje del PSOE: «Siempre hacia delante». Este viaje, ya iniciado, llevará a Tudanca al Gobierno de la Comunidad y aseguró que el número seis de la lista José Ignacio Ronda estará también en las Cortes de la mano del PSOE.

Rubio llamó al feminismo

La cabeza de lista del PSOE a las Cortes por León, Nuria Rubio, aseguró que su candidatura hará presidente de la Junta a Tudanca, porque sostuvo que se presentan con «ganas» y los «deberes hechos». Insistió en que el futuro ejecutivo socialista colocará a la provincia leonesa en el lugar que merece, a través de un proyecto «ambicioso» contra la despoblación, a favor de la igualdad. «El feminismo no son palabras y son hechos y tú lo has demostrado», dijo.

Rubio insistió en que los ciudadanos no deben confiarse porque las «tres derechas» pueden sumar una mayoría y apeló al voto progresista y de la responsabilidad para convencer a todos aquellos que quieren una «Castilla y León mejor, más igualitaria y que no dejen al medio rural atrás». «Lo vamos a lograr Luis», dijo y añadió «te doy mi palabra». «Queda mucho trabajo por hacer», apostilló.

La también candidata al parlamento autonómico Yolanda Sacristán apostó por frenar la despoblación y construir un «futuro prometedor de oportunidades para todos los ciudadanos de la Comunidad». A pesar de los resultados que auguran las encuestas recalcó que en las urnas todavía no se han depositado los votos, por lo que incidió en que es la «hora» de movilizar al electorado, para decidir «sí al futuro, la igualdad y la libertad».