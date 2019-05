Gemma Villarrroel (CS): « No tengo cordón sanitario pero la Enredadera tendrá sus consecuencias en las urnas para el señor Silván por mentirnos»

Hace cuatro años era una desconocida en León. Hoy Gemma Villarroel es uno de los rostros más reconocidos en el panorama político. Abandera el proyecto de Ciudadanos, un partido que entró de lleno al Ayuntamiento de León con cuatro concejales y que se convirtió en llave del gobierno del PP.

Fueron socios de gobierno aunque siempre desde la oposición. Algo que le sirvió para recibir las críticas de sus compañeros de bancada, que le acusaron de ser la «muleta» del PP. Críticas que también llegaron desde los populares, después de que la sombra de la Operación Enredadera alcanzase el Ayuntamiento y Cs rompiese su pacto.

Crítica que no despierta recelo en Villarroel. Es más, asegura que repetiría sus decisiones. «Alguien tiene que gobernar. Cs actuó con responsabilidad porque los leoneses no podemos permitirnos el lujo de estar con enfrentamientos políticos, de siglas y odios que se ve entre PP y PSOE».

«Pediré y seré pesada con las inversiones de León, pero no puedo engañar a los leoneses. Torneros es una pata importante para generar empleo pero yo no puedo generar Torneros» GEMMA VILLARROEL

Y por ello, advierte que, en caso de no alcanzar la victoria, actuará igual con independencia de las siglas. «Valoramos proyectos no ideologías. Estos cuatros años hemos sido exigentes pero no nos hemos rendido ningún sillón. Somos personas capaces de llegar a acuerdos, de negociar y de hacer que avance la ciudad».

Precisamente, Villarroel se muestra muy crítica con la gestión política del PP el último año. «Ha sido nefasta». Es más, advierten que las enmiendas presentadas por Cs, que suponían algo más de la mitad de inversiones, apenas alcanzaron el 8% de ejecución. «El PP ha hecho una venganza no ejecutando nuestras medidas».

Frente a ello, lamenta, se han dedicado a destinar todas las partidas sin ejecutar a amortizar deuda. «Está bien si tienes las necesidades cubiertas pero, como en una casa, no voy a pensar en amortizar hipoteca si no tengo una buena alimentación para mis hijos», señala Villarroel, que además lamenta que al «señor Silván siempre haya que estar todo el día encima. Necesita un hostigamiento constante. Pienso que no está capacitado para gobernar estos cuatro años».

«Las personas no tienen la culpa de que los políticos se hayan endeudado, si tenemos deuda hay que pagarla pero estoy desenado salir del Plan de Ajuste para reponer el personal de los servicios. El material humano es imprescindible» GEMMA VILLARROEL

Pero Villarroel va más allá y advierte que, como todos los leoneses, se siente defraudada y engañada tras la negativa del alcalde a comparecer y dar explicaciones sobre las conversaciones mantenidas con el cabecilla del entramado de corrupción.

«Cuando le tocó, metió la cabeza bajo tierra. Me ha defraudado. El señor Silvan para mí, y espero que para todo los leoneses, no tienecredibilidad», señaló Villarroel, que se preguntó cómo se puede confiar en que va a cumplir su programada cuando no ha conseguido sacar las medidas de los presupuestos. «En este caso, votar al señor Silván es peor que votar al PP».

Proyecto «creíble, honesto y realizable»

Pero ahora toca mirar al futuro. Un futuro en el que Villarroel confía en gobernar el Ayuntamiento de León. Para ello, se presenta a los leoneses con un programa «creíble, honesto y realizable. No vamos a prometer una infraestructura que no depende de nosotros. Las pelearé y las reivindicaré pero no puedo basar mi proyecto de ciudad en eso».

Un programa que se sustenta en tres patas. Su primer objetivo será el de devolver la dignidad y libertad al Ayuntamiento porque, según señaló, hoy hay fugas de dinero y subvenciones que se dan por decisión de un político.

Para ello, plantea la creación de una comisión de valoración para que todas las partidas presupuestarias se doten conforme a criterios objetivos de cada proyecto y atendiendo a la repercusión positiva que tenga en la ciudad. «Se va a valorar la meritocracia cosa que ahora no se hace».

Gemma Villarroel en los encuentros de leonoticias. / Inés Santos Claves del programa -Cesión de suelo industrial a aquellas empresas que garanticen empleo estable y de calidad -Ampliación del vivero de empresas en el edifi¬cio rojo de Eras de Renueva con precios asequibles para las startups. - Creación de una Ofi¬cina Municipal de Desarrollo de Proyectos. -Finalización del crecimiento y consolidación del Mercado del Conde Luna. -Plan coordinado de apoyo al comercio de proximidad. -El Ayuntamiento promoverá la creación de una Red de Embajadores de León en el mundo - Boni¬ficaciones en el IBI a aquellas viviendas deshabitadas que sean cedidas por sus propietarios a fondos sociales de vivienda en alquiler -Bonifi¬cación de los impuestos municipales por dos años a la apertura de nuevos negocios que no superen los diez trabajadores. - Creación del Consejo Municipal de Desarrollo Sostenible de León - Uni¬ficar los contratos de autobús urbano del Ayuntamiento y Junta de Castilla y León para tener unas rutas e¬ficientes con León. -Creación de un intercambiador de transporte para no colapsar la plaza de Santo Domingo -Construcción de aparcamientos disuasorios. -Creación de la Academia de las Letras Leonesas. -Se creará un Archivo de Etnografía y Costumbres Históricas Leonesas -Vivero social en el Ifycel y creación de la Oficina para la Discapacidad

En segundo lugar, apuesta por realizar un esfuerzo adicional en el mantenimiento de la ciudad. «Quiero que los leoneses puedan presumir de León», señaló Villarroel, que denuncia la mala gestión de muchos de los servicios municipales.

Eso sí, siempre adaptándose a los números del Ayuntamiento. «Tenemos una deuda de casi 150 millones y los leoneses tienen que saber que contamos entre siete y nueve millones de inversión y, con ello, establecer prioridades».

Generar empleo

El último eje se centra en la generación de empleo, ya que «si no recuperas población, juventud y gente que se fije es muy difícil crecer». Para ello, apuesta a agilizar los trámites administrativos y plantea la creación de un gestor de expedientes donde se determinen los cuellos de botella para tomar medidas.

Otra de las medidas es la bonificar impuestos para la apertura de negocios más allá de la hostelería en el casco histórico. «Hay que devolver al comercio al casco histórico. No podemos seguir teniendo trapas bajadas y pintadas».

Además, aboga por ampliar el suelo industrial. «Solo contamos con el 15% en el municipio de León. Queremos realizar expropiaciones en la zona Sur de la ciudad aunque estamos abiertos a más propuestas. Torneros está muy bien pero no puedo prometer Torneros».

En este contexto, cree clave no sólo ampliar el polígono iIndustrial de León sino crear un centro completo de investigación y desarrollo, una incubadora y una lanzadera.

«En el año 2020, gracias a las malas gestiones del PP que se ha limitado a amortizar deuda a un ritmo de 30 millones, espero salir del Plan de Ajuste, sacar plazas públicas y devolver la libertad al ayuntamiento. Con Cs se acabaron los dedazos, los clientelismos y los amiguismos» GEMMA VILLARROEL

Un eje que también contempla el impulso a la oficina de atracción de inversiones puesta en marcha en este mandato con la dotación de presupuesto así como la presencia del Ayuntamiento en ferias de atracción de inversiones, que es donde están la empresa. «Si no está allí, no existes. Creo que hay que coger el pico y la pala y ponerse a trabajar. Hay que ser un comercial de León».

Precisamente, en materia de turismo aboga por impulsar León como destino de turismo idiomático, desarrollar una APP e integrar las ideas de los colectivos al Consorcio de Turismo. «Quiero que trabajen los profesionales. Si la hostelería presenta un proyecto espectacular para León, tendrán subvención. Se abre una ventana».

Por último, se compromete a ampliar las partidas presupuestarias en materia social y presenta como proyecto ambicioso la reforma del Ifycel –barriga del estadio Reino de León- y su posterior cesión para convertirlo en un lugar de encuentro de las asociaciones.

¿Pactos?

Un programa que confía en poder sacar adelante desde la Alcaldía. De no ser así, abre una puerta al diálogo con todos los partidos políticos. Incluido con el PP. «No tengo cordón sanitario. Quiero sentarme con las personas, valorar programas y proyectos y llegar a acuerdos. Pero lo que tengo claro es que los leoneses no merecen que se paralice su ciudad».

E insiste, dialogará con todos los grupos por ser la alcaldesa. «Ya veremos los resultados, no quiero poner tiritas». Y, ante ello, una pregunta obligada. ¿La Operación Enredadera no tendrá consecuencias? «La Enredadera tendrá sus consecuencias, el 26 de mayo en las urnas, estoy convencida de que leoneses saben que el señor Silván nos ha mentido y defraudo».