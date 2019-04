El expresidente provincial de Vox encabeza la candidatura de Contigo León al Ayuntamiento Este partido, de reciente creación, busca hacer que los leoneses «se crean de verdad el potencial que tiene esta tierra» LEONOTICIAS León Lunes, 29 abril 2019, 19:27

El partido 'Contigo León' nace con el objetivo de «devolver la grandeza» a la provincia de León y tratará de lograr representanción en el Ayuntamiento de la capital.

José Carlos Rúa, una de las cabezas visibles hasta hace unos meses de Vox León, capitanea estas siglas y será su número para la ciudad leonesa.

Junto a él, aparecen en la lista 13 mujeres y 13 hombres de distintas edades, condiciones y situación social. «Pero todos quieren una cosa, hablar de futuro y no del pasado», afirman.

«Los leoneses no nos creemos el potencial que tenemos y los partidos actuales no proponen soluciones efectivas, estoy harto de ver amigos míos que se han tenido que se han tenido que ir de León y buscar sus oportunidades fuera», lamenta Rúa.

«¿Por qué otras partes de España mejoran y nosotros retrocedemos?, los políticos leoneses, nos están invitando a marchar de nuestra tierra y yo me revelo ante ese hecho», puntualiza Rúa, que cree que la provincia y la capital necesitan «políticos que estén dispuestos a dejarse la piel por esta tierra, quiero que mis hijos crezcan y aporten su granito de arena en León y no se vean obligados a huir porque no les podemos dar un futuro».

«León hoy tiene talento suficiente para ser lo que quiera, pero mientras los políticos se deban a intereses regionales o nacionales, no tendremos futuro», señalan.