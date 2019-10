El vino leonés teme a los aranceles de Trump: el sector exportó 1,9 millones a EEUU en 2018 Una copa de vino rosado. El sector vitivinícola de la provincia vive en el primer semestre de este año una crecida notable en sus relaciones comerciales con los Estados Unidos, llegando en lo que va de 2019 a los 2,4 millones de euros, una cifra superior a la de todo el año anterior | Las nuevas tasas empezarán a aplicarse el 18 de octubre N. BARRIO | A. CUBILLAS León Jueves, 3 octubre 2019, 14:14

En esta economía totalmente globalizada, el aleteo de una mariposa en el otro lado del mundo es un tsunami en nuestras calles. La frase, que podría parecer exagerada, tiene para muestra un botón. Aunque en esta ocasión, el aleteo sea más una decisión unilareral de un líder ingobernable que una suave brisa.

La subida de los aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de vino, aceite, aceitunas y quesos de la Unión Europea impactarán sobre un volumen de exportaciones españolas de 970 millones de euros según las primeras estimaciones de Coag.

Durante el último año, el valor de las exportaciones españoles a Estados Unidos se situó en torno a los 400 millones de euros en aceite, 300 millones en vino, 180 millones en aceitunas y 87 millones en productos lácteos, fundamentalmente quesos.

El vino leonés, en la incertidumbre

Y de estos 300 millones, la provincia de León teme que su cuota se tambalee de llegar la propuesta a buen puerto.

El vino leonés (la provincia cuenta con dos denominaciones de origen, la de León y la del Bierzo) logró exportar el pasado 2018 un total de 1,9 millones de euros a los Estados Unidos, una cifra que supone un 21,84% de los 8,7 millones que León exportó de su vino a todo el mundo.

La DO León mantiene el grueso de su producción para la venta nacional mientras que en El Bierzo alcanzan porcentajes cercanos al 37%, donde EE.UU. es un mercado prioritario

Sea como fuere, desde la DO León apuntan a que el grueso de su comercio está en territorio nacional, asegurando que de su vino se exporta algo más del 1% de los vinos que se califican. Igualmente, el capítulo de exportaciones de esta denominación de origen no alcanza el 10%, según la propia DO León.

En El Bierzo la noticia ha caído como un jarro de agua fría. La presidenta de la DO, Misericordia Bello, apunta a que el 37% de la producción de sus caldos va a la exportación, en un capítulo en el que «Estados Unidos ha pasado de ser el tercer o el cuarto mercado a estar entre los dos primeros».

Bello avanza que esta noticia, «que supondrá aranceles del 25% que repercutirán sobre todo en los productores», dará lugar a una lucha entre España, Francia e Italia por ser los tres primeros exportadores de vino a Estados Unidos. «Tendremos que pelear por nuevos mercados», estimó Misericordia Bello. Aunque afirma que «pinta mal», confió en que las aguas «puedan volver a su cauce».

Un crecimiento notable

La noticia de la imposición de aranceles es más dura si cabe si se tiene en cuenta la tendencia del vino leonés. El economista José Luis Placer destaca que, en el primer semestre de 2019, las exportaciones vitivinicolas leonesas a Estados Unidos llegaron a 2,4 millones, una cifra que supera el total de la exportación del año anterior. Crece también el global mundial de este sector, que exportó 6,5 millones al mundo.

«Va a tener un impacto importante y ya se veía desde hace meses, existía esa posibilidad que repercute directamente a la economía leonesa», señala Placer.

Menor impacto

En lo que respecta al queso y a la carne de porcino, el impacto de los aranceles poco tiene que ver con el caso del vino.

Y es que mientras la provincia no exporta a Estados Unidos este tipo de carne (no lo ha hecho durante los últimos tres años), en el capítulo del queso las ventas llegaron a 220.000 euros, lo que «es realmente poco si se tiene en cuenta que León exporta 69 millones de euros a todo el mundo en este sector».

No hay tiempo

El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles la imposición de nuevos aranceles a 7.500 millones de dólares (6.900 millones de euros) de productos procedentes de la Unión Europea, después del fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su «histórica disputa», según COAG, sobre los subsidios de los países europeos a Airbus.

La Oficina de Comercio Exterior explicó que se incrementarán los aranceles en el 10% de las grandes aeronaves civiles que la Unión Europea vende a Estados Unidos y en el 25% a ciertos productos agrícolas, entre los más destacados vino, aceite, aceitunas y quesos.

Las nuevas tasas empezarán a aplicarse el 18 de octubre.

Estados Unidos es el principal destino comercial de España fuera de la Unión Europea en productos agroalimentarios, con un volumen de exportaciones de 2.032 millones de euros (principalmente, aceite de oliva, vino y mosto, conservas de aceitunas y quesos) y también el principal origen de las importaciones, con 1.998,38 millones de euros (frutos secos, habas de soja y bebidas espirituosas).