El Ibex-35 recupera los 9.500 puntos
Indra, con una subida de casi un 3%, ha sido el valor más rentable del selectivo español

Diez sesiones de subidas, a continuación dos de recortes y en la de hoy el Ibex-35 ha vuelto a subir. Al cierre de la sesión, el selectivo español ganaba un 0,33%, para dar un último cambio en los 9.524,8 puntos. Ayer perdió los 9.500 puntos y hoy los ha recuperado. Aunque el día no ha estado exento de altibajos. Así, en la primera parte de la sesión, hasta las once, ha dudado entre los números rojos y los verdes. A partir de las once y media, ha entrado en positivo para instalarse sobre los 9.500 puntos cómodamente. Pero a las cuatro de la tarde volvió a amenazar con las pérdidas. En el último tramo de la sesión recuperó y fue posible el cierre en verde.

Indra, con una subida de casi un 3%, ha sido el valor más rentable del Ibex-35. Después se ha colocado Acciona, con una revalorización del 2,23%. Y a continuación, Telefónica, con un avance del 1,59%. Entre los mejores valores del día, otro de los grandes, que se ha anotado un 1,33%. En verde también Repsol e Inditex, que han sumado un 0,70% y un 0,64%, respectivamente. Santander, por su parte, se ha anotado un 0,20%.

En rojo, el peor, Bankia, que ha perdido un 2,16%. A continuación, ArcelorMittal, Sabadell y CaixaBank, que han bajado más de un punto porcentual.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Natra fue el valor más rentable, con una subida del 5,74%. A continuación, San José, Neinor y Solaria, que han avanzado más de un 3%. En rojo, los peores, Duro Felguera, que bajó un 6,4%, y Tubos Reunidos y Montebalito, que cayeron más de un 4%.

En el resto de Europa, como en el selectivo español, los avances fueron casi generalizados, pero modestos. Así, el Cac 40 francés ha sido el más rentable, con una subida del 0,61%. Mientras, el Dax alemán y el Ftse 100 británico se anotaron un 0,09% y un 0,05%, respectivamente. En rojo, en cambio, terminaron el PSI-20 de Lisboa, que se dejó un 0,02%, mientras que el Ftse Mib de Milán retrocedió un 0,10%.

Wall Street, en verde

En Wall Street, los indicadores también se movían al alza al cierre de la sesión europea. Así, el Dow Jones se anotaba un 0,20%, mientras que el S&P 500 se apuntaba un 0,25% y el Nasdaq, un 0,35%. Ello, antes de la reunión de la Reserva Federal norteamericana, en la que se prevé una subida de los tipos de interés, la tercera del año y puede que no la última, puesto que se espera otra, posiblemente, en diciembre. El presidente de la Fed, Jerome Powell, en su comparecencia posterior a la reunión, mostrará las nuevas previsiones económicas de la institución y podría dar más pistas sobre el futuro de la política monetaria estadounidense.

En el mercado de divisas, quizás por esta previsión, el euro perdía posiciones frente al dólar. La moneda comunitaria cedía un 0,15% frente al billete verde, hasta 1,175 unidades.

Pero la rentabilidad del bono americano a diez años bajaba levemente, hasta el 3,09% tras alcanzar el 3,10% en la sesión de ayer. Los analistas apuntan que será muy importante lo que diga la Fed para determinar si las ventas registradas estos días por la deuda americana que ha disparado su rentabilidad son puntuales, se sostienen o van a continuar.

También ligeramente a la baja se movían los intereses de los títulos europeos. El rendimiento del bono alemán a diez años pasaba del 0,54% al 0,53%. El de su comparable español se colocaba en el 1,52%, niveles idénticos a los del cierre de ayer. Los que volvieron a comportarse mejor que el resto de los europeos fueron los italianos, cuyo rendimiento pasó del 2,87% hasta el 2,82%.

Los que peor se comportaban eran los bonos argentinos. La rentabilidad de su diez años pasaba del 9,07% hasta el 9,21%, después de la renuncia del director del banco central del país en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Así, el peso retrocedía un 1,50%. Pero era de las pocas monedas emergentes que se movían a la baja. La lira turca y el rand sudafricano se apreciaban alrededor de un 1,20% frente al dólar. Y el real brasileño, alrededor de un 0,9%.

En el mercado de materias primas, recorte en el crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, cedía un 0,60% al cierre de la sesión, hasta los 81,4 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,8%, hasta los 71,7 dólares. Ello, ante síntomas de crecimiento de los inventarios de petróleo: éstos han aumentado en Estados Unidos por primera vez en más de un mes. El precio del oro también perdía posiciones: al cierre se dejaba un 0,56%, hasta los 1.194 dólares la onza.