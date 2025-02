El Estado, ¿de un papel subsidiario a protagonista de la política industrial? Los expertos afirman que la crisis del coronavirus ha demostrado que hay eventualidades que el mercado no puede resolver

Cristina Vallejo Madrid Domingo, 10 de mayo 2020, 00:40

El Estado siempre está presente. A veces, en su ausencia, porque decide retirarse, es decir, el 'lasseiz faire' para los negocios. Ahora, el protagonismo público puede ir más allá del rescate de empresas por la crisis más aguda del último siglo. El catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Juan Torres López señala que hay otros factores que pueden requerir mayor papel del Estado: la necesidad del cambio de orientación sectorial de la economía, la nueva oleada tecnológica –un tipo de procesos que siempre se han desarrollado con participación estatal– o las relocalizaciones industriales. Diego Pitarch, profesor del IEB, también atisba la recuperación de la política industrial y vuelta de empresas, proceso del que España puede sacar partido.

Torres añade que la Covid-19 ha revelado que las privatizaciones de los servicios públicos son «peligrosas» y que éstos no se pueden debilitar sin asumir riesgos. Así, Pitarch no descarta intervenciones en la sanidad privada. Y, en todo caso, el catedrático de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá plantea que la pandemia ha dejado de manifiesto que hay eventualidades que el mercado no puede resolver.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, añade que la participación estatal no se tiene que ligar sólo a las nacionalizaciones. Extiende el concepto a la gestión pública de sectores como la dependencia y, en general, a los cuidados.

Gastos e impuestos

El tamaño del Estado también se mide en términos de ingresos y gastos públicos sobre el PIB. Si bien los ingresos fiscales este año, según prevé el Gobierno, van a seguir rondando el 40% del PIB, el gasto va a suponer más del 50%, su nivel más alto. Ante el incremento de la deuda, Torres López anticipa una subida impositiva de formas más imaginativas que hasta el momento.

Alcalá coincide en que la presión fiscal ha de elevarse en coherencia con el consenso social de que hay que proteger a los más vulnerables. Y recuerda que en épocas prósperas los tipos impositivos han estado en «niveles impensables» en la actualidad. Pero, al margen del tamaño del Estado, considera que es esencial que se evalúe su acción por instituciones independientes. «Más allá de que el tamaño del sector público sea mayor o menor, necesitamos que se evalúe el gasto y las políticas públicas y que se haga por instituciones independientes. En España no tenemos esta cultura tan necesaria en una economía moderna. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) está teniendo a este respecto una trayectoria y unas iniciativas muy valiosas que cabe reconocer y seguir desarrollando», concluye Alcalá.