Clases rurales de internet para combatir la despoblación bancaria Dos hombres jubilados con su teléfono móvil. / Archivo Un programa de la AEB va a llevar este año a un millar de mayores los conocimientos básicos de la red como fórmula para evitar su desconexión JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Domingo, 23 junio 2019, 01:13

A lo largo de esta semana, más de nueve millones de pensionistas recibirán el pago de su prestación extraordinaria correspondiente al verano. Una parte del colectivo, podría visualizar el estado de sus cuentas de ahorro, realizar alguna transferencia pendiente u ordenar determinados abonos a través de su móvil. Pero previsiblemente no serán la mayoría. El uso de Internet bancario, completamente extendido entre las generaciones más jóvenes, aún es minoritario entre los mayores de 50 o 60 años. Y estos ciudadanos son los que, además, residen en las zonas menos pobladas de España donde cada vez se cierran más oficinas de las entidades.

Trasladarse a otro municipio cercano donde su banco tenía abierta una sucursal; disponer de un cajero; o directamente esperar a que el 'ofibus' se acerque en los próximos días a su localidad. Esa es la realidad a la que se han tenido que acostumbrar a vivir en 4.244 localidades de toda España. Porque en el 52,2% de los pueblos no hay rastro de bancos.

En plena época digital, este problema de abandono no sería grave si no fuera porque en esos municipios excluidos financieramente del sistema residen precisamente los segmentos de población menos habituados no ya a operar con internet, sino simplemente a tener un acceso habitual y fluido a la red. De hecho, apenas un 7,5% de los usuarios bancarios con más de 60 años es exclusivamente digital; un 21,6% intercala el uso de las redes con el trato habitual en las oficinas; pero es un 71% el que solo se relaciona con su banco a través de la ventanilla, según las últimas estadísticas del Observatorio del IEB.

Para paliar esta situación, la patronal AEB (Asociación Española de Banca) ha desarrollado una iniciativa para formar en el uso de las nuevas tecnologías a mayores de 55 años del ámbito rural. Se llama Expertclick y la desarrolla junto a la Fundación Cibervoluntarios en municipios repartidos por toda España.

El objetivo de estos talleres es que los ciudadanos más ajenos a las nuevas tecnologías se puedan beneficiar de todas las ventajas que brinda la digitalización para mejorar su calidad de vida. No son cursos para aprender a utilizar las aplicaciones móviles de la banca, sino que van mucho más allá. Así, la formación, presencial y enfocada al uso práctico de móviles y tabletas, pone especial énfasis en las competencias básicas a la hora de adentrarse en la Red como la privacidad, la seguridad y protección online.

Cuando los alumnos se familiarizan con el uso de aplicaciones que más les interesan, «solo es cuestión de tiempo que saquen todo el partido a la digitalización», señalan desde la AEB. En los talleres aprenden, por ejemplo, a gestionar sus citas con la administración o la sanidad. Y sí, también a manejar la aplicación móvil de su entidad.

En ocho comunidades

La primera fase de Experclick desarrollada en 2018 consistió en 42 talleres de formación en quince localidades de cinco comunidades autónomas de los que se beneficiaron 200 alumnos.

En la segunda fase que desarrollarán en 2019 el número de beneficiarios se elevará a 1.000, a través de 200 talleres que se impartirán en ocho comunidades autónomas, entre las que figuran aquellas más afectadas por la despoblación y el envejecimiento: Aragón, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Se trata de un total de 100 programas de formación divididos en sesiones de ocho horas cada uno (cada uno comprende dos sesiones de cuatro horas). Cada ciudadano participa en dos talleres presenciales sobre el uso del móvil y la tableta, y con una plataforma de aprendizaje virtual. Se realizan en centros sociales, culturales o de mayores en pueblos con riesgo de despoblación y, si es posible, donde no haya sucursales bancarias. Aprenden competencias sobre cómo se utilizan las aplicaciones móviles, las redes sociales, así como las funcionalidades con las que cuentan los terminales en cuanto a fotos o vídeos, entre otras muchas opciones.

El objetivo de la AEB es mantener este proyecto a medio plazo, dándole continuidad en los próximos años y ampliarlo a toda la geografía. Para ello, instan a las administraciones a extender la conexión de internet a todos los rincones de España para facilitarlo y ampliar el uso de estos sistemas.