Pablo Carreño

15 5

Elmer Moeller

30 2
Copa Davis

Directo | Carreño - Moeller

Icono15 - 0

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Otro juego más para Pablo Carreño, 5-2 y oportunidad de cerrar el primer set al resto.

Icono5 - 2

[ SET 1 ]

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 15

Elmer Moeller estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 15

Elmer Moeller estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono

Juego fácil ahora para Elmer Moeller aunque Carreño mantiene su ventaja, 4-2.

Icono4 - 2

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 40

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono

Juego para Pablo Carreño que se mantiene muy sólido con su servicio, 4-1 para él en la primera manga.

Icono4 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 15

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 0

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono

Elmer Moeller consigue ganar su primer juego en este partido aunque todavia tiene un break en contra.

Icono3 - 1

[ SET 1 ]

Elmer Moeller con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono30 - 40

Ace de Elmer Moeller con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono30 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono15 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono

Juego en blanco para Pablo Carreño con el que certifica su break anterior, 3-0 para el español en el primer set del partido definitivo.

Icono3 - 0

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Elmer Moeller no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 0

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono30 - 0

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 0

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono

BREAK DE CARREÑO. El español ya manda en el marcador tras romper el servicio de su rival.

Icono2 - 0

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono

Bola de break para Carreño que puede abrir brecha en el marcador.

IconoAD - 40

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 40

Elmer Moeller estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - AD

Saque plano de Elmer Moeller, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono

Dos bolas largas de Moeller ponen el marcador 40-40 en el segundo juego del partido, con servicio del danés.

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono30 - 40

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono15 - 40

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono0 - 40

Segundo servicio liftado de Elmer Moeller, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

Juego en blanco para Pablo Carreño en este inicio de partido.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono40 - 0

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono

Ha dado comienzo el partido, con Pablo Carreño al servicio.

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono

El danés no tiene la experiencia de Carreño pero no hay que olvidar que ayer hizo muy buen papel para ganar a Munar.

Icono

Por su parte, el joven Elmer Moller llegó el pasado mes de marzo a la final del Challenger de Girona, que perdió ante Cilic, y ganó el de Oeiras ante Cerundolo en abril y el de Iasi en julio ante Droguet.

Icono

Este será el primer enfrentamiento entre Carreño y Moller. El español, que ganó su último título ATP en 2022, el Masters 1000 de Canadá, ha ganado este año un par de torneos Challenger pero su actuación no ha sido destacada en los Masters 1000 y Grand Slam que ha jugado en 2025.

Icono

Ahora serán Pablo Carreño y Elmer Moller los que se disputen el quinto punto definitivo de esta eliminatoria. El país que gane estará el próximo mes de noviembre en la Final a 8 de Bolonia.

Icono

Pero España no ha dejado de creer y ha logrado igualar la eliminatoria. Primero fueron Pedro Martínez y Jaume Munar los que sumaron el punto de dobles ante August Holmgren y Johannes Ingildsen y hace unos minutos Pedro Martínez ha superado en el tie break de tercer set a Holger Rune.

Icono

El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono

Buenas tardes y bienvenidos a este quinto y definitivo partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

