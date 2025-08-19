Alcaraz tiene a tiro el número uno Un triunfo en el US Open le catapultaría al número uno del mundo más de dos años después

Enric Gardiner Martes, 19 de agosto 2025, 11:04 | Actualizado 11:13h.

La victoria de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati ha estrechado mucho la distancia entre ambos en la lucha por el número uno del mundo. El italiano, tras apenas 23 minutos, izó la bandera blanca al no encontrarse bien, entre la fiebre que había sufrido desde el día de antes y el calor, y permitió que Alcaraz, que en ese momento dominaba por 5-0 en el marcador, levantara el sexto título del año y aumentase su ventaja en la 'race' a Turín, la clasificación que define al mejor tenista de lo que va de 2025.

Ahí, Alcaraz, que ya está clasificado para el torneo de Maestros, tiene una ventaja de 1890 puntos respecto a Sinner, mientras que el italiano es el que domina en la clasificación general, donde curiosamente la diferencia es la misma, pero al revés. Alcaraz está a 1890 puntos del de San Cándido, por lo que va a tener una gran oportunidad de pasarle en el US Open que comienza el próximo domingo.

El murciano, además, no dependerá del resultado de Sinner en Nueva York. Si Alcaraz, que el año pasado cayó en segunda ronda ante Botic Van de Zandschulp por lo que solo defiende 50 puntos, gana el torneo, adelantará a Sinner, independientemente de lo que haga el italiano, que defiende 2.000 puntos por su triunfo la temporada pasada.

La vuelta al número uno del español es cuestión de tiempo porque de aquí a final de año solo defiende 50 puntos en el US Open, 500 en Pekín, 200 en Shanghai, 100 en París-Bercy y 200 en las Finales ATP. En total, 1050 puntos, mientras que Sinner, que vieen de perder 350 en Cincinnati al no defender el título del año pasado, pone en juego 2.000 del US Open, 330 de Pekín, 1000 de Shanghai, y 1500 de las Finales ATP. Es decir, 4830 puntos.

Alcaraz tiene todo de cara para en las próximas semanas o meses volver a un número uno al que subió por primera vez en septiembre de 2022, después de conquistar su primer Grand Slam en Nueva York, y en el que ha pasado un total de 36 semanas. La última vez que estuvo en lo más alto fue en septiembre de 2023. Sinner, que acumula 63 semanas como número uno, ascendió por primera vez al trono en junio de 2024.

Si el de El Palmar acaba el año como número uno del mundo, sería la segunda vez que lo logra después de 2022 e igualaría a Bjorn Borg, Stefan Edberg y Lleyton Hewitt, que también lo consiguieron en dos ocasiones durante sus carreras.