Un subcampeonato y un título en juego en Malasia

Casi sin tiempo para digerir lo ocurrido hace cuatro días en el circuito de Phillip Island, donde Raúl Fernández logró un histórico triunfo, el Mundial de MotoGP aterriza en Malasia donde se disputará la vigésima y antepenúltima cita de la temporada. Como en Australia, no estarán los dos últimos campeones de la clase reina, Jorge Martín y Marc Márquez, tampoco estará Maverick Viñales. Pero sí que quedan todavía cosas por dirimirse en estas tres últimas pruebas del año.

Lo más importante, la lucha por el subcampeonato, que podría resolverse en el circuito de Sepang. Álex Márquez lo tiene muy atado, con 97 puntos de ventaja sobre Bezzecchi y 105 sobre Bagnaia. Quedan 111 puntos por disputarse y le bastan sumar 14 para en caso de que el piloto de Aprilia ganara todo lo que queda por delante. Así que se antoja prácticamente resuelta esta batalla, solo queda por definirse cuando se proclamará matemáticamente subcampeón el de Cervera. Podría ser el mismo sábado, tras el sprint, si acaba por delante de sus rivales. Y si no, esperar porque llegará tarde o temprano. «Creo que tenemos ventaja suficiente, así que cuando necesite arriesgar voy a arriesgar», comentaba el pequeño de los Márquez este jueves en la previa del GP.

Sepang es uno de los circuitos talismán de Álex Márquez. Aquí ganó el sprint en 2023 y fue segundo en carrera. Y el pasado mes de febrero, en los test invernales, ya fue el más rápido con esta moto. «Si tenemos el nivel que teníamos en pretemporada y si hay la posibilidad de ganar por supuesto que voy a ir a por ello. Aquí siempre he ido muy rápido, es un circuito que se me da muy bien, pero este fin de semana tendremos el hándicap del tiempo, porque va a llover en alguna sesión y habrá que estar atentos en esos momentos». Como recalcaba el de Gresini, el clima tropical malasio convierte en impredecible cada ve que se sale a pista, con la amenaza de tormenta siempre presente.

Circuito Ducati

Tradicionalmente Sepang ha sido un trazado muy favorable para las Ducati. Aquí han ganado los tres últimos años, pero incluso cuando las motos italianas no eran la referencia de la categoría reina, pilotos como Capirossi, Stoner o Dovizioso triunfaron con la moto roja. Será una prueba de fuego para un piloto necesitado de resultados como Pecco Bagnaa, ganador el año pasado y cuyos altibajos están generando todo tipo de debates. Algo de lo que habló este jueves el italiano. «He notado que en los momentos más complicados se le presta más atención a lo que sucede fuera, se escuchan muchas chorradas… Pero yo siempre he sido capaz de aislarme, siempre he demostrado que cuando me he sentido bien he sido capaz de rendir a un buen nivel». Lo que está claro es que el rendimiento de Bagnaia es muy difícil de descifrar, quedándose sin puntuar en tres de los últimos cuatro grandes premios y arrasando en el otro, Japón, donde ganó carrera y sprint.

Ducati será la marca a batir en Malasia, aunque fijándose en los últimos resultados de la temporada, la marca que llega con mejores sensaciones al tramo final de la temporada es Aprilia. Marco Bezzecchi es el piloto más en forma de la parrilla y Raúl Fernández logró aquel ansiado triunfo en Phillip Island. Ambos compartieron protagonismo en la rueda de prensa oficial de MotoGP, donde el madrileño, además de raparse el pelo por cumplir una apuesta, reconocía que la victoria había sido una liberación. «A nivel personal, ahora puedo dormir mejor por las noches, me he quitado un peso de encima. Y a nivel profesional, no ha cambiado nada, porque el objetivo será volver a conseguir otra victoria», aunque también reconocía que Malasia iba a ser una pista difícil para repetir.

El otro gran foco de atención en lo que resta de temporada es la resolución por el título de Moto2. Ahí sí que se espera una batalla apretada que se reinició en la última cita, ya que solo dos puntos separan a Manu González de Diogo Moreira. El brasileño está en modo persecución en los últimos grandes premios y a tres citas del final prácticamente ha conseguido llegar en empate técnico. Para el español, que hasta ahora su táctica había sido la de defender, tendrá que cambiar de estrategia y revertir una tendencia, que hace que el favoritismo haya cambiado ahora de bando.