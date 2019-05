Gran Premio de España Quartararo: «Es un placer quitar un récord a la referencia del motociclismo actual» Marc Márquez bromea con Fabio Quartararo tras la 'pole' del francés. / Jorge Guerrero (Afp) El francés se ha convertido en Jerez en el piloto más joven en lograr una 'pole' en la categoría reina BORJA GONZÁLEZ JEREZ Sábado, 4 mayo 2019, 20:01

Fabio Quartararo ha protagonizado una corta carrera deportiva (es su quinto año en el Mundial) con muchos altibajos. De apuesta de Emilio Alzamora, una vez que ya había ganado el FIM CEV de Moto3, a salir del equipo del mánager español, saltar a Moto2 con una moto que sobre el papel no estaba entre las más competitivas y terminar en MotoGP con 19 años y entre los comentarios de que esta había sido una decisión precipitada. Ahora, en su cuarto gran premio en la clase reina, el francés ha conseguido quitar el récord de precocidad como autor de una 'pole' a Marc Márquez.

-¿Es consciente de lo que acaba de hacer, de que se trata de una 'pole' histórica?

De momento no, pero es increíble haber hecho la 'pole' y cuando quitas un récord al que es la referencia del motociclismo actual es un placer increíble.

-¿Le puede quitar también el récord de la victoria más joven de la historia?

Eso es ya de sueño. De momento pienso en pasar un buen momento con la 'pole position' y mañana intentar dar el máximo, pero sabemos que Marc tiene un ritmo espectacular y nosotros buscaremos un buen resultado.

-Viñales asegura que le ha dado la 'pole'...

Para mí no es un regalo la 'pole', la vuelta la hemos hecho con la moto y con nuestro puño derecho pero al final es verdad que nos ha ayudado. Nosotros hemos trabajado durante el fin de semana y nos hemos sentido bien a una vuelta y con el equipo hemos hecho primero y segundo, lo que significa que hemos hecho un buen trabajo.

-¿Hay alguna estrategia para mañana?

De momento no hay ninguna estrategia, tenemos que ver la temperatura del asfalto y el sol que hay, no sabemos con qué neumáticos saldremos, dependerá de esto, del tiempo, pero ya lo pensaremos mañana.

-¿Cómo es posible que un novato de 20 años haga la 'pole' y Rossi, con la misma moto, el doble de años y nueve títulos salga decimotercero?

No lo sé. Me lo han preguntado más veces. Será los pilotos. A Franco (Morbidelli) le gusta mucho esta pista y yo también había hecho ya mi primera 'pole' aquí. Me siento súper a gusto con la moto en este circuito y tenemos mucha confianza con la moto.

-¿Espera lograr aquí su primer podio?

De momento, no. No estamos todavía preparados para luchar por esas posiciones. Mi objetivo para la primera parte de la temporada es estar entre los siete o diez primeros, pero si podemos luchar por algo mejor no lo vamos a dejar escapar.

-¿Cuánto influye en el resultado la estabilidad del equipo nuevo al que ha llegado?

Para mí no es sólo el equipo técnico. Es eso más la gente que está alrededor, la organización, el jefe de prensa. (Se ríe). Me siento muy a gusto. Tenemos un plan muy bien hecho y tengo tiempo para estar tranquilo y concentrado.

-El anuncio de su salto a MotoGP generó mucho debate acerca de que podía ser un error de Yamaha. ¿Siente que ha tapado bocas?

Bueno, la verdad es que mucha gente dijo que no estaba listo para MotoGP y que era demasiado joven, pero, al final, cuando tienes la oportunidad de subir con un equipo satélite y con una Yamaha, no puedes decir que no. Aunque hubiera tenido 17 años tendría que haberlo hecho. Creo que hicimos bien al subir y nada más.

-¿Cree que va a poder dormir esta noche?

Sí, claro que dormiré.