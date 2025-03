Marc Márquez se lleva el duelo con su hermano Álex e iguala a Ángel Nieto

Jesús Gutiérrez Domingo, 16 de marzo 2025, 18:43 | Actualizado 22:18h. Comenta Compartir

No hay quien pare a Marc Márquez en este inicio de 2025. En dos grandes premios disputados ha logrado dos poles, dos sprint y dos victorias en la carrera, con sendas vueltas rápidas. De momento, el de Cervera no ha dejado ni las migas a sus rivales y domina con mano de hierro un Mundial que cada día que pasa se inclina más a su favor. Vuelve la mejor versión del ocho veces campeón del mundo, que por el camino, y como tantas veces hizo en el pasado, va sumando récords y alcanzando hitos. Y el logrado en el circuito de Termas de Río Hondo no es baladí.

Este domingo consiguió su victoria número 90 en todas las categorías del Mundial, las mismas que en su día logró el piloto que abrió el camino a todo lo que vino después, Ángel Nieto. Y para sumarse al homenaje, la de Márquez en MotoGP significaba de paso la 750 del motociclismo español. Nada más cruzar la línea de meta, el leridano se paró en la curva 1 y se colgó al cuello una corona de laurel, como las que se otorgaban en su día a los triunfadores, con las palabras con la leyenda «Gracias Ángel», con la que hizo toda la vuelta de honor.

Para lograr esa histórica victoria se repitió el esquema de la carrera anterior en Tailandia. Es decir, una salida sin fallo desde la pole. Situarse en cabeza a las primeras de cambio y luego ceder/perder la posición con su hermano Álex, que llevó el peso de la carrera hasta que llegó el ataque definitivo de Marc a cinco vueltas del final. Sin embargo, el triunfo de Argentina no fue tan plácido como el logrado en la cita inaugural, porque en esta pista los hermanos tenían un ritmo mucho más parecido.

«Esta vez no estaba todo controlado», confesaba Marc después de la celebración en el podio. «Álex estaba yendo muy rápido y casi me caigo dos o tres veces. Hoy ha tocado empujar más de la cuenta. El plan era intentar liderar toda la carrera, pero he cometido ese error en la curva 1 y luego no podía adelantarle. La verdad es que Álex me estaba sorprendiendo gratamente. Sé que es capaz de todo y más. De momento, es el principal rival para el título, pero, bueno, mejor él que no otro». Igual que Marc lleva pleno puntos habiendo sumado todo lo que estaba en juego (74), Álex ha minimizado daños con cuatro segundas posiciones y se mantiene a 16 puntos del liderato. Mucho más lejos ya, Pecco Bagnaia, que en apenas dos grandes premios ya tiene una desventaja de 31 puntos.

Al ritmo de los Márquez

Se esperaba una carrera táctica y de gestión del neumático trasero. Con la incertidumbre de cielo muy cubierto y plomizo, que en cualquier momento amenazaba con descargar. Aunque en la parrilla cayeron unas gotas, la lluvia respetó la prueba y no complicó más las cosas. Todos habían optado por la goma media trasera, salvo los pilotos del VR46 Racing, Morbildelli y Di Giannantonio, que arriesgaron con la blanda y acertaron. Especialmente el primero de ellos, que salía octavo en parrilla y que aprovechó el mayor agarre de inicio para ganar muchas posiciones y arrebatarle la tercera posición a su compatriota Bagnaia.

Ni siquiera con la ventaja del neumático, el italo-brasileño llegó a cazar a los Márquez que pronto abrieron un hueco con Marc liderando, hasta que este se coló en la curva 1 y pasó Álex al frente. El pequeño provocó un cambio de ritmo que acabó por romper el grupo. Primero los de Cervera, luego Morbidelli y a continuación Bagnaia abriendo el pelotón con un peleón Zarco a su rueda.

Marc no iba cómodo a rueda de su hermano y tuvo un par de sustos que extuvieron a punto de mandarle al suelo. Tenía un punto claro de adelantamiento que era la curva 5 y la primera vez que lo intentó estuvo a punto de irse al suelo. No falló a la segunda y en las últimas cinco vueltas abrió la ventaja suficiente como para cruzar la meta en solitario, por delante de su hermano y de Morbidelli, que volvía a un podio de domingo cuatro años después, y al que como era de esperar se le hizo larga la parte final de la carrera, acosado por Bagnaia, al que contuvo detrás. El bicampeón de MotoGP tuvo que conformarse con esa cuarta plaza, y entró cabizbajo al box con la sensación de sumar una nueva derrota.

Zarco tampoco pudo aguantar el arreón final de otra Ducati, la de Di Giannantonio, que le arrebató la quinta posición en la última vuelta, para firmar un top 5 de las motos italianas. El francés fue el mejor del resto con la Honda, por delante de la KTM de Brad Binder y de la Aprilia de Ai Ogura, que se impuso en un bonito duelo a un Pedro Acosta, que no tuvo su mejor día Argentina.