Un brillante Jorge Martín se corona en Sepang El piloto Jorge Martín celebra su título en Sepang (Malasia). / Efe Martín se luce en Malasia y consigue una sólida victoria que con el quinto puesto de Bezzecchi le corona como campeón del mundo de Moto3 2018. Además, firma la victoria número 600 para nuestro motociclismo BORJA GONZÁLEZ Sepang (Malasia) Domingo, 4 noviembre 2018, 07:22

La carrera no comenzaba con los mejores augurios para Jorge Martín. Sí, partía desde la pole, pero en el lado de la pista con más humedades, debido a la sombra de la tribuna de la recta de Sepang. Aún así, superó esa debilidad para controlar el inicio, aunque otra cosa fueron las primeras vueltas. Lentas, en una pista complicada, y con Marco Bezzecchi, su principal rival, intentando sacar provecho de las circunstancias para que el guión previsto por Martín no se cumpliese. El madrileño aventuraba dos opciones, tirar y romper el grupo y marcharse con el italiano, o que este buscase tener el máximo número de acompañantes para meter pilotos entre medias y comprimir así la general. Y no fue fácil para el español, que tuvo que fajarse en el típico pelotón de la clase pequeña, con toques, adelantamientos, cambios de líder... Y casi siempre con Bezzecchi delante.

Pero en la decimotercera vuelta la historia empezó a cambiar. «Tendría que aprovechar sobre todo el final cuando se vaya secando la pista, porque ahí soy muy fuerte», había dicho tras lograr la pole el sábado. Justo a cinco para el final desencadenó un ataque que sorprendió al grupo, que sorprendió también a Bezzecchi. En la siguiente tomó la cabeza e empezó a imponer un ritmo imposible para el resto. Ahí todo empezó a depender de la posición del italiano, de qué iba a ser capaz de hacer en un grupo muy complicado, con ocho pilotos que no se cortaron en ningún momento. Quizás Dalla Porta, que terminó segundo, y que cuando rodó detrás de los dos favoritos intentó ir con mucho tiento. Con Martín delante peleó con todo para lograr el mejor resultado, como todos. Y Bezzecchi, incómodo, vio cómo se le escapaba la opción de llevar el Mundial hasta Valencia. Jorge Martín ganó, de manera poderosa; su rival se quedó colgado en el quinto puesto, justo lo que la matemática pedía. El de San Sebastián de los Reyes firmó su séptimo triunfo del año (en un curso con 11 poles), el 600 para España en el Mundial, en el que es el campeón número 20 de nuestro motociclismo y el título 50.