La taekwondista leonesa Chaima Zahraoui logra el bronce en el Nacional junior Cabe destacar que es el primer año en categoría, por lo que tiene todavía más mérito la medalla conseguida

Del 4 al 8 de diciembre se ha celebrado en La Nucia (Alicante) el Campeonato de España de clubes de taekwondo.

La deportista del Club Taekwondo León, Chaima Zahraoui Rahim, ha conseguido la medalla de bronce en la categoría júnior de -49 kg. Lo ha hecho después de realizar cuatro combates, cediendo por pequeños detalles en semifinales contra la que se proclamaría posteriormente campeona de la categoría.

Cabe destacar que es el primer año de Chaima en categoría júnior, por lo que tiene todavía más mérito la medalla conseguida.

A esta medalla nacional júnior hay que sumarle los cuatro oros y una plata en campeonatos de España anteriores así como su medalla de oro en el Campeonato de Europa cadete de la temporada pasada y su triunfo en el Grand Prix Final de Europa de Bucarest como eventos más destacados, recibiendo el premio a la mejor cadete de Europa, siendo la primera cadete española de la historia en conseguir tal triunfo.

