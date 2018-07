Saúl Ordóñez bate el Récord de España de 800 metros

¡A tus pies Saul! Con los que he hablado alguna vez del tema lo sabéis, siempre he mantenido que si alguien me lo arrebataba sería él.

Lo tiene todo para triunfar, calidad y valentía en la pista.

Hoy mismo cumplió mi récord de España 6 años, mismo sitio y mismas 9 centésimas. pic.twitter.com/0kPn9yasxA