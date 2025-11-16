Los Miami Dolphins ganan en la prórroga el primer partido de la NFL en España

Javier Varela Madrid Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:50 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

El Bernabéu cambió el fútbol por el fútbol americano por un día. En las gradas del coliseo blanco se celebraron los touchdowns, que no goles; los field goals, que no penaltis; y los ojos estuvieron pendientes de los goalposts, no de las porterías, y de la end zone, donde los jugadores celebraron las anotaciones (touchdowns). Y todo ello en un partido -60 minutos de juego, pero que se desarrolló en más de tres horas- para hacer las delicias de los aficionados a este deporte en España y para que muchos de los que llenaron las butacas del estadio -78.610 espectadores- se sintieran como las vacas viendo pasar el tren. En lo deportivo, el NFL Madrid Game 2025 -primer partido de temporada regular de la NFL que se ha jugado en nuestro país-, terminó con victoria en la prórroga de los Miami Dolphins ante los Washington Commanders (16-13). Un duelo que los de Florida necesitaron ganar dos veces y que lo tuvieron perdido a diez segundos del tiempo reglamentario. Un field goal de Patterson en el tiempo extra cerró el partido, pero el choque dio para mucho más.

Comenzó, como mandan los cánones en cualquier evento deportivo estadounidense, con la interpretación del himno del país de las barras y las estrellas -esta vez a cargo de la cantante neoyorkina Karina Pasian- y del himno de España, a cargo de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid. A partir de ahí, el espectáculo lo dieron los jugadores de ambos equipos. Empezaron fuertes los Dolphins, pero la defensa de los Commanders frenó las acometidas de Miami. Cosas del destino, los primeros puntos del partido fueron obra de un kicker, Riley Patterson, que cubrió unas 46 yardas para poner por delante a los Dolphins. Los Commanders respondieron con un ataque casi perfecto, liderado por su quarterback Marcus Mariota, hasta las puertas de la end zone donde se toparon con la defensa de unos Dolphins que obligaron a Washington a sumar sus primeros puntos de la misma forma que lo lograron los de Miami. Otra patada, esta vez de 26 yardas, fue transformada por Matt Gay para poner el 3-3 en el marcador y llegar con las espadas en alto al final del primer cuarto.

Tua Tagovailoa apareció en el comienzo del segundo cuarto para hacer volar a sus receptores y poner a correr a sus runningback y perforar así la defensa de unos Commanders que no sabían cómo frenar al quarterback de los Dolphins. Pero entonces emergió la defensa para hacer un tremendo sack -bloqueo- a Tagovailoa y obligar a los de Miami a sumar de nuevo de tres con otro field goal de Riley Patterson. Se resistía el primer touchdown del partido. Rodríguez, el runningback de los Commanders, se echó al equipo a sus espaldas y sumó yardas colándose entre la defensa de Miami, pero un pase incompleto de Mariota y un sack al quarterback de los Commanders exigió a Matt Gay intentar anotar desde 51 yardas para sumar, cosa que no consiguió.

Las cheerleaders de los Dolphins; un momento del partido; y Bizarrap y Daddy Yankee, durante su actuación en el descanso. Afp/Reuters

El partido estaba en manos de las defensas, más concentradas que los ataques, incapaces de hacerse sitio. Ni los Dolphins, con un gris Tagovailoa, ni Mariota por los Commanders encontraban líneas de pase ni huecos por los que hacer correr a sus jugadores. El partido llegó al descanso con una nueva anotación de Matt Gay para poner el empate en el marcador. El choque, hasta entonces, había tenido el espectáculo del que es sinónimo el logo pintado en el centro del césped del Santiago Bernabéu.

Bizarrap y Daddy Yankee

Dónde sí hubo espectáculo, y del bueno, fue en el descanso. El objetivo de la NFL era convertir el partido en una Mini Super Bowl y, por ello, no pudo faltar el denominado Halftime show. El argentino Bizarrap, productor, DJ y cuatro veces ganador de un Grammy Latino, y el rapero, cantante y compositor puertorriqueño Daddy Yankee actuaron en el descanso del encuentro y pusieron a bailar a un Bernabéu entregado. El espectáculo rindió homenaje a algunas de las sesiones más destacadas de Bizarrap, incluida la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 que ha grabado recientemente con Daddy Yankee. Ambos interpretaron el tema por primera vez.

La segunda parte comenzó de nuevo con Chris Rodríguez haciendo estragos en la defensa de los Dolphins con sus carreras. Encontraba el hueco, leía bien los bloqueos y los evitaba para sacar petróleo en forma de yardas. Gracias a su trabajo llegó el primer touchdown de un partido de la NFL en España. Deebo Samuel entró en la historia tras atrapar el pase de Mariota y hacer una buena carrera entre las líneas defensivas de Miami para poner el balón en la end zone ante el delirio de los aficionados. Madrid ya tenía su touchdown y los Commanders habían dado la vuelta al partido (13-6). Miami respondió con una jugada clásica de pase y recepción y yardas ganadas. Los bloqueos defensivos que habían brillado en la primera parte ya no eran tan sólidos y los ataques tenían más espacio. Los Dolphins acariciaban el touchdown pero se obsesionaron con el juego de carrera y en la última oportunidad apostaron por el pase, pero Tagovailoa no encontró unas manos 'dolphins' en la zona de anotación.

Los dos pudieron ganar antes

Sí encontraron el touchdown nada más comenzar el último cuarto gracias a una carrera de Ollie Gordon. Tenía que cubrir dos yardas escasas y no falló el runningback para poner el empate en el marcador y dejar las espadas en todo lo alto para los minutos finales. Mariota, que tuvo que ser atendido al final del tercer cuarto, decidió tomar las riendas del partido. El quarterback de los Commanders firmó una carrera larguísima para poner a su equipo a las puertas de otro touchdown. No pudieron conseguirlo y prefirieron hacer jugada y arriesgar a una patada que les diera tres puntos, pero el pase de Mariota fue incompleto. Miami tenía el ataque para ganar el partido pero encontró muchos problemas para salir de atrás. Tuvo que recurrir al punt, pero a Samuel se le escurrió la pelota. Fumble y nueva posesión a los de Florida, que tenía en su mano llevarse el triunfo.

A tres yardas de la end zone, arriesgaron y buscaron el touchdown en vez de la patada y la defensa de los Commanders hizo el milagro frenando a Achane a una yarda. Quedaban 90 segundos para un segundo milagro de Washington. Lo intentaron en carrera y en pase, pero ganar el partido solo se podía hacer con una patada. Matt Gay tuvo el partido, pero falló el field goal lejano y el partido se fue a la prórroga. Diez minutos más de NFL en Madrid.

El tiempo extra empezó de la peor manera posible para los Commanders. Pase interceptado a Mariota por Jack Jones, que devolvió la posesión a Miami para volver a tener en sus manos el triunfo del partido. Y los Dolphins no lo desaprovecharon y tras ganar las suficientes yardas en ataque para intentar abrochar la victoria con un field goal, lo hicieron. Patterson no falló para dar la cuarta victoria a Miami esta temporada, la primera de su historia en España.