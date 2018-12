Kevin Viñuela, protagonista en Palencia Viñuela recibe su premio. El triatleta leonés y la vallisoletana Esther Gómez fueron los deportistas más destacados en las pruebas de Grijota, Dueñas, Torquemada, Astudillo y Lantadilla LEONOTICIAS Sábado, 1 diciembre 2018, 11:50

El salón de actos de la Diputación de Palencia ha acogido hoy la ceremonia de entrega de galardones del circuito provincial de triatlón, organizado por la institución provincial, en colaboración con la Federación de Triatlón de Castilla y León. Este acto ha supuesto el reconocimiento a los deportistas más destacados de las pruebas que se desarrollaron en verano en Grijota, Dueñas, Torquemada, Astudillo y Lantadilla.

En la categoría femenina, la mejor deportista fue la vallisoletana Esther Gómez, mientras que el cetro masculino fue para el leonés Kevin Tarek Viñuela. Por su parte, el Deporama Joven In Triatlón Soriano fue el equipo masculino con más puntos, mientras que no se registró ningún conjunto en la categoría de grupos femeninos Estos premios ponen en evidencia el futuro que albergan estos dos triatletas, que se proclamaron campeones absolutos, a pesar de ser sub 23 (Viñuela) y sub 19 (Gómez). Este galardón provincial se suma al título que lograron en Astudillo, sede del campeonato regional y que consiguieron al dominar una prueba desde el pistoletazo de salida.

Asimismo, en la ceremonia todos los triatletas que participaron en tres de las cinco pruebas del circuito provincial ha recibido un regalo, consistente en material deportivo por gentileza de la Diputación.