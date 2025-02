Un jugador de rugby muerde a un compañero y podría ir a la cárcel

J. González Miércoles, 26 de febrero 2025, 13:03 Comenta Compartir

Una pelea, un mordisco y veinte puntos de sutura. Este es el balance de una salida nocturna de un equipo de rugby en Francia. «Estoy impactado por lo que hice», asegura Masivesi Dakuwaqa, integrante del Biarritz y uno de los protagonistas de la salida nocturna. «Nunca debería haber pasado... Si no hubiera bebido, nunca habría hecho eso», añadió en una entrevista al medio deportivo francés L'Équipe.

Todo se remonta a finales de enero, cuando una celebración acabó en una visita al hospital, una intervención de urgencia y 20 puntos de sutura en la mejilla. Esta es una parte de la historia, la otra, una detención de 38 horas en la comisaría de la comuna de Bayona y un despido. El protagonista de la primera es Pierre Pagés, que se recupera de la intervención.

El de la segunda es Masivesi Dakuwaqa, jugador de Fiji, que ahora se enfrenta a una pena de prisión de hasta 5 años. «Me perdí», reconoce el ya exmiembro del equipo de Biarritz. Sin embargo, también afirma que no recuerda nada de lo que pasó. «No lo sé, no lo entiendo». «Cuando los policías me interrogaron, les pregunté: '¿Por qué estoy aquí, qué hice?' Me dijeron: 'Usted mordió a alguien'. Les pregunté: '¿A quién mordí?' Entonces me mostraron una foto de Pierre (Pagès) sacada de Google. '¡Dios mío!' Entonces me derrumbé. '¿Yo hice eso? ¿Mordí a nuestro medio scrum?' No podía creerlo. Me gustaría disculparme con Pierre. Pedirle perdón a él y a su familia. Es un jugador con el que disfruto jugar... Lo quiero, Pierre. ¡Perdóname! Estoy impactado por lo que hice, tanto. Te pido perdón a ti y a tu familia. »Hoy estoy tan arrepentido. Le hice daño a alguien que no me había hecho nada. Perjudiqué a mi equipo... Deshonré mi nombre. Estoy torturado por el remordimiento. He perdido el sueño. Pienso todo el tiempo en Pierre».

Será a partir del 30 de mayo cuando un tribunal de Bayona juzgue al jugador de rugby por los hechos denunciados, en el marco de una comparecencia previa a la admisión de culpabilidad.

