leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kevin Viñuela.
Triatlón

La gran oportunidad de Kevin Viñuela: se codeará con la élite mundial del triatlón

El leonés participará en las Series Mundiales, donde estarán los mejores triatletas del mundo, en la ciudad checa de Karlovy Vary donde fue tercero hace un año en una Copa del Mundo

Dani González

Dani González

León

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:50

Era un sueño por cumplir que el triatleta leonés Kevin Tarek Viñuela hará realidad. El de Vegacervera debutará en unas Series Mundiales el próximo domingo 14 de septiembre en Karlovy Vary (República Checa).

Viñuela, en una importante evolución en los últimos años, debutará en el nivel más alto del triatlón en distancia olímpica tras haber brillado en pruebas de la Copa de Europa y de la Copa del Mundo. Pero las Series Mundiales son la cima y es donde el leonés podrá mostrarse el próximo domingo.

Lo hará en Karlovy Vary, donde hace un año logró su único podio en una prueba de la Copa del Mundo, exhibiendo un gran punto de forma semanas después de proclamarse campeón del mundo de acuatlón.

Viñuela tratará de aprovechar esta oportunidad para escalar puestos en el ránking nacional y aumentar todavía más su consideración dentro del mundo del triatlón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Instalan un nuevo radar en una carretera autonómica leonesa
  2. 2 Se declara un incendio en plena noche en El Bierzo
  3. 3 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León
  4. 4 Un juez perdona 2 millones de euros a un matrimonio de León arruinado por la crisis de 2008
  5. 5 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre
  6. 6 Herido un menor de 13 años atropellado en un pueblo de León
  7. 7 Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León
  8. 8 Un hombre de 58 resulta herido en un choque en León
  9. 9 Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León
  10. 10 Una mujer de 44 años herida en un choque triple en un cruce en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La gran oportunidad de Kevin Viñuela: se codeará con la élite mundial del triatlón

La gran oportunidad de Kevin Viñuela: se codeará con la élite mundial del triatlón