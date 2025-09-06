La gran oportunidad de Kevin Viñuela: se codeará con la élite mundial del triatlón

Dani González León Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

Era un sueño por cumplir que el triatleta leonés Kevin Tarek Viñuela hará realidad. El de Vegacervera debutará en unas Series Mundiales el próximo domingo 14 de septiembre en Karlovy Vary (República Checa).

Viñuela, en una importante evolución en los últimos años, debutará en el nivel más alto del triatlón en distancia olímpica tras haber brillado en pruebas de la Copa de Europa y de la Copa del Mundo. Pero las Series Mundiales son la cima y es donde el leonés podrá mostrarse el próximo domingo.

Lo hará en Karlovy Vary, donde hace un año logró su único podio en una prueba de la Copa del Mundo, exhibiendo un gran punto de forma semanas después de proclamarse campeón del mundo de acuatlón.

Viñuela tratará de aprovechar esta oportunidad para escalar puestos en el ránking nacional y aumentar todavía más su consideración dentro del mundo del triatlón.

